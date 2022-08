Truet af konkurs: Festival tiggede om skattemillioner

Underskuddet var markant større end forventet efter AiaSounds første år. Derfor søgte festivalen om støtte fra Københavns Kommune, hvor de skrev, at de var 'i stor risiko for konkurs'

Torsdag middag er portene blevet slået op til anden udgave af den københavnske festival AiaSound.

Festivalen har slået sig op på bæredygtighed, men trods kæmpe ambitioner var det ingen god forretning første år, og kassen er mere end tom.

Den første festival endte med et underskud på 14.628.392 kroner. Selskabets ejerkreds dækkede en del af beløbet ved at spytte ti millioner kroner i kassen, men egenkapitalen var negativ med 4.583.777 kroner ved årets udgang.

AiaSound vil være Københavns største festival, men det kniber med at hive gæster ud på pladsen. Arkivfoto: Per Lange

En del af de penge håbede festivalen tilsyneladende, at Københavns Kommune ville hjælpe med at dække. Det viser en ansøgning, som AiaSound sidste år sendte til kommunen. Her bad man om op til fire millioner kroner i tilskud til sidste års og dette års afvikling af festivalen.

'Der ansøges om en betydelig økonomisk støtte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, og i forbindelse med denne ansøgning, søger vi ikke en specifik pulje, men vi søger en håndsrækning, da vi søger indenfor et spænd med et princip om, at alt hjælp er værdsat, uanset hvilke midler der måtte kunne findes til støtte.' skriver festivalen og foreslår et beløb mellem 700.000 og 4.000.000 kroner.

Ansøgningen endte dog med et afslag 14. oktober, 'da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet'. Det fremgår af København Kommunes hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har festivalen ligeledes fået afslag på midler fra den såkaldte 'Megaeventpulje' omkring samme tidspunkt.

Konkursen truer

I ansøgningen havde AiaSound, der dengang hed ØreSound, ellers forsøgt at vise kommunen, hvor hårdt ramt festivalen var økonomisk på grund af de daværende coronarestriktioner, selvom ejerkredsen i forvejen havde budgetteret med underskud.

'Dette underskud er dog i sidste ende blevet betydelig større end forventet, og de covid-relaterede meromkostninger løber op i DKK 3,5 - 4 mio. i meromkostninger ud over den pulje, som vi som festival havde sat af til uforudsete omkostninger,' skriver AiaSound og fortsætter:

'Denne meromkostning har selvsagt sat ØreSound ApS (ØreSound Festival) i en situation, som truer virksomhedens eksistens og sætter virksomheden i stor risiko for konkurs indenfor den nærmeste fremtid,' skrev de i ansøgningen sidste år.

Ifølge festivalen var årsagen til det store underskud, at de ikke kunne få nok frivillige ind, og derfor var de nødt til at hyre 'dyrt rekrutteret betalt mandskab uden nogen form for forhandlingsstyrke, da organisationen ville blive truet på kvaliteten af festivalen uden tilstrækkelig arbejdskraft,' lyder det blandt andet.

Støtten fik festivalen ikke, men portene er torsdag middag slået op på Amager, hvor festivalen finder sted frem til lørdag med blandt andre Tobias Rahim, Kesi og Steve Aoki.