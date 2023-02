Truet med tvangsopløsning: Reddet på målstregen

Onsdag dumpede regnskabet fra Seebach-brødrenes fælles holdingselskab, Top Notch Invest ApS, ind hos Erhvervsstyrelsen, som herefter offentliggjorde det i det offentlige virksomhedsregister.

Det var dog ikke helt uden problemer for Rasmus og Nicolai Seebach, der hver ejer 50 procent af selskabet.

Regnskabet blev nemlig indsendt alt for sent, og de to brødre trak det til det absolutte yderste, inden Erhvervsstyrelsen ville have sendt selskabet til tvangsopløsning.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet skulle nemlig have været afleveret 2. januar 2023, og allerede to dage efter blev brødrene Seebach mindet om det af styrelsen, som samtidig truede med afgifter og tvangsopløsning.

Havde de afleveret regnskabet inden 16. januar, slap de for afgift. Det var de dog tilsyneladende ligeglade med, og først 1. februar ramte regnskabet altså styrelsen. Derfor lykkedes det Seebach-brødrene på målstregen at undgå at få selskabet lukket ned.

'Hvis vi ikke har modtaget jeres årsrapport senest den 01-02-2023, vil vi uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Hvis I herefter ønsker genoptagelse, skal I betale afgifter for overskridelse af indsendelsesfristen,' lød det 4. januar fra Erhvervsstyrelsen.

De to brødre får hver en bøde på 500 kroner for den forsinkede aflevering af regnskabet, men det overlever de nok. Egenkapitalen i Top Notch Invest ApS lyder på 27.328.526 kroner, ligesom de har udbetalt et udbytte på 114.400 kroner.

Det vides ikke, hvorfor brødrene ignorerede Erhvervsstyrelsen og ventede så længe med at aflevere regnskabet, der er godkendt af brødrene allerede 3. januar. Ekstra Bladet har spurgt Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, der dog ikke er vendt tilbage på henvendelserne.