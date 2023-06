Tungnemt: Stangbacardi byfest

ALLE STØRRE danske provinsbyer har en Netto, McDonald’s og Normal. Og de har alle en koncert med Tobias Rahim, Nik & Jay og Lukas Graham. Festivalsommeren er blevet et discountsupermarked, der ikke er super. Billetterne er til gengæld dyre.

DET ER SOM en Grøn Koncert, der varer fra sidst i maj til starten af september. De forgangne tre dage nåede popkaravanen til Tinderbox i Odense. Det var et ekko af de seneste ugers Jelling Musikfestival og NorthSide. Mere af det samme. Igen. Og igen.

FESTIVALERNE skriger på udenlandske navne, men megastjernerne hører ikke efter. Coldplay, The Weeknd og Harry Styles vil hellere spille egne stadionshows. Det er mere lukrativt, prestigefyldt og praktisk.

MAROON 5 demonstrerede, hvad Tinderbox manglede. Klasse. Sammenlignet med Christopher, der også indtog hovedscenen, var forskellen som rødvin versus rød sodavand. Red Hot Chili Peppers var stærke som rød peber. De er nok på NorthSide næste år.

Cirkus Tinderbox var i byen, og selfiekulturen stortrivedes i overfyldte Tusindårsskoven. Foto: Per Lange

passe på med at give fynboerne noget, der ikke er i radioen. Fredag aften på den næststørste scene optrådte komplet malplacerede Gogol Bordello for omtrent ingen. De få fremmødte troede sikkert, det var en slags bordel. Og at festivalen i øvrigt har taget navn efter Tinder.

TINDERBOX var ramt af så mange aflysninger, at man skulle tro, pandemien var tilbage. Arrangørerne håndterede afbuddet fra Black Eyed Peas, som var det en minksag. De burde grave sig ned.

PUBLIKUM VAR ret sure over fadæsen. Og ret ligeglade. Bare der er øl i kanden og shotsrør mellem røvballerne eller i kavalergangen, så er Fyn fin. Det er til grin. Men det fortsætter næste weekend på en anden græsmark i en anden by.

