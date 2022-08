Tusindvis vrimlede til

Når en superstjerne besøger Danmark, siger det sig selv, at der vil være trafikale udfordringer. Det ses også onsdag, hvor Ed Sheeran-fans stimler sammen i Øresundsparken. Man frygtede kaos – men det tyder ikke på, at det er helt så galt, som frygtet

(Øresundsparken, Ekstra Bladet): Bøvl med billetter, en uafprøvet koncertplads og 40.000 mennesker samlet på et sted uden de store muligheder for parkering.

Optakten til Ed Sheerans koncertrække i Øresundsparken har for nogen været lidt for spændende, og onsdag står koncertpladsen over for sin ilddåb.

Onsdag eftermiddag er koncertpladsen åbnet, hvilket tydeligt mærkes på både trafik, offentlig transport og parkeringsmuligheder - eller mangel på samme. Men særligt mærkes det også på det høje humør hos de mange mennesker, der strømmer til.

Ud for koncertpladsen, der de næste fire dage skal rumme 40.000 mennesker hver aften, var køerne til de forskellige indgange midt på eftermiddagen allerede lange. Og da en sikkerhedsvagt stillede sig op og meddelte en forsinkelse på 5 - 10 minutter, inden dørene kunne åbnes, på grund af 'en situation', var nervøsiteten blandt de fremmødte fans til at tage og føle på.

Flere tusinde er mødt op for at høre Ed Sheeran. Foto: Kenneth Meyer

En af dem, der stod i køen, er Frida Andersen. Hun har sammen med sin veninde taget turen fra Svendborg for at komme ind og se Ed Sheeran live.

- Vi har lavet en pigehygge-tur og taget fri fra arbejde, siger Frida Andersen, der fik fingre i billetterne, lige da de kom til salg, fordi hun - som hun siger 'sad klar.'

Et lettelsens suk gik gennem de lange køer, da man begyndte at kunne ane bevægelse, og den elektroniske lyd fra billetter, der blev tjekket og godkendt, fyldte området.

Så langt, så godt. Da dørene først var blevet åbnet, og de første var kommet ind, gled køen ganske nemt. Men dem, der kom lidt senere og måske troede, at de kunne slippe for den værste kø, måtte tro om igen. Denne gang var køen bare på metrostationen og ikke ved indgangen.

Metrostationen Femøren er det helt store knudepunkt. Alle gæster er nemlig på det kraftigste blevet opfordret til at tage jernhesten, det offentlige eller en frisk gåtur – for parkeringen i Tårnby Kommune er ikke gearet til 40.000 mennesker på en eftermiddag.

Metrostationen Femøren er det helt store knudepunkt, da folk var blevet opfordret til at lade bilen blive hjemme. Foto: Kenneth Meyer

Og det ses tydeligt, at mange Ed Sheeran-fans har været lydhøre. I hvert fald var metrostationen onsdag eftermiddag fuldkommen proppet – og her stod man ikke i kø for at komme med metroen, men for at komme ud fra stationen.

Det sås tydeligt, at de, der trodsede anbefalingerne og tog bilen alligevel, ikke alle sammen var lige heldige, når det kom til at finde en parkeringsplads. Desuden bidrog spærrede veje til, at der opstod længere køer ved de veje, hvor folk skulle omdirigeres.

Fra dørene åbner, til Ed Sheeran går på scenen, er der fire en halv time, og publikum har derfor haft mulighed for at ankomme løbende. Humøret i Øresundsparken er højt – dog ikke hos dén far, der højlydt skændtes med sin teenagedatter på cykelstien – og aftenens første opvarmningsnavn Cat Burns satte gang i festen på de 20.000 ståpladser, der er hele vejen rundt om den runde scene, som Ed Sheeran 20.30 går op på.

Mere spændende bliver det at se, hvordan 40.000 mennesker på samme tid skal forlade Øresundsparken og finde hjem.

