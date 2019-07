Ualmindelig dumt: Festival bryder loven

Arrangørerne bag Tinderbox bliver endnu en gang taget i at have rod i sagerne.

Tidligere har der været eksempler på, at regnskaber ikke er blevet indleveret til tiden.

Nu viser det sig, at den fynske festival i år afviste at tage imod kontanter i øl- og madboderne uden at have den nødvendige dispensation fra den såkaldte kontantregel.

Det bekræfter Erhvervsministeriet over for Ekstra Bladet.

Nye dispensationer

Kontantreglen, der på ny trådte i kraft 1. januar sidste år, forpligter butikker til at tage mod kontanter. Det gælder dog ikke forretninger på nettet eller ved ubemandede benzinstationer.

Tidligere udstedte Finanstilsynet dispensationer, men de udløb i sommer, efter overgangsperioden sluttede.

I dag udsteder Erhvervsministeriet dispensationer fra kontantreglen.

Erhvervsministeriet oplyser, at Tinderbox tidligere har haft en - nu forældet - dispensation fra Finanstilsynet.

Let at få

Det er kutyme blandt danske festivaler, at de ikke længere modtager kontanter for at mindske risikoen for tyveri.

I stedet kan gæsterne bruge dankort eller få udstedt et værdikort, som man indbetaler kontanter på i en særlig bod.

Ifølge Erhvervsministeriet vil det normalt ikke være et problem for en festival som Tinderbox at få udstedt en dispensation.

Ministeriet har orienteret Forbrugerombudsmanden om Tinderbox' manglende dispensation, og nu skal myndigheden tage stilling til, om der skal sanktioneres med bøde.

Ualmindelig dumt

Jesper Lund, formand i IT-Politisk Forening, ryster på hovedet over festivalens manglende dispensation.

- Det er jo ualmindelig dumt af dem, fordi de relativt nemt kan få en dispensation, eftersom der gives dispensationer til andre festivaler.

Formanden mener desuden, at festivalernes afvisning af kontanter er et fejlslået tiltag af hensyn til gæsternes privatliv.

- Specielt på en festival, hvor man bruger penge på øl, kan der være nogle, der har lyst til at betale kontant, så ingen kan se, at man har brugt penge på alkohol, siger han.