Ubærligt: Slagter jysk festival

FESTIVALERNE er tilbage. Desværre fristes man til at sige efter at have tilbragt tre dage på NorthSide i Aarhus.

I MANGEL AF bedre blev bæredygtighed hovednavnet. Det føltes forkvaklet, som da Coco O. sang Michael Jacksons ’Heal the World’ på hovedscenen.

NORTHSIDE VIL hele verden med plantebaseret føde. Der var heller ikke kød på musikprogrammet. Eller blod. Nick Cave kastede nogle lunser ud til fanskaren. De mættede ikke.

DEN AUSTRALSKE legende var blandt latterligt få udenlandske navne. Måske skyldtes patriotismen, at det ikke er bæredygtigt at flyve en masse kvalitet ind. Måske skyldtes det, at en masse udenlandsk kvalitet koster penge.

SÅ EFTER publikum havde gemt deres billet på køleskabet - eller nede i salatskuffen - et par år, fik de Tessa, Andreas Odbjerg, Suspekt og Drew Sycamore for deres 1895 kroner, da returretten ophørte.

DEM KAN DE gense på Grøn i den anden ende af Aarhus næste måned. Og alle andre steder i landet. De optræder nok til din polterabend på lørdag. Man kan faktisk slet ikke slippe for dem denne sommer.

Tessa personificerede NorthSides skift fra international topklasse til dansk middelmådighed. Foto: Per lange

tidligere præsenteret Radiohead , Bon Iver, The Black Keys , Björk og Portishead . Navne man kun kan tage seriøst. Plakaten i år var til grin. Og en hån mod stamgæsterne.

NORTHSIDE ER flyttet fra den klaustrofobiske festivalplads i Ådalen til langt mere rummelige Eskelunden. Det ustandseligt knevrende segment er uheldigvis flyttet med.

ET MERE selvoptaget og åndsforladt publikum findes forhåbentlig ikke. Man kan miste troen på menneskeheden mellem NorthSides mennesker.

FESTIVALENS opreklamerede vartegn, The Orb, blev ødelagt af blæst i sidste uge. Det var et varsel om, hvad der ventede. Også vejrmæssigt. Torsdag og fredag var det efterår. Lørdag kom sommeren.

INDHOLDET BLEV stort set væk. NorthSide var en gimmick, der manglede konsekvens. Hvis man ikke lige var til flæskestegssandwich uden flæskesteg, kunne man købe både coke og Coca-Cola på pladsen.

DEN POPULÆRE læskedrik var ikke det eneste, der ikke var lokalt forankret i Aarhus. NorthSide ejes af internationale selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg, og så er det, bæredygtigheden bliver mere suspekt end Suspekt til en børnefødselsdag.

HVIS MAN vitterligt går så meget op i bæredygtighed, så ville det vel være mere bæredygtigt slet ikke at lade 35.000 selvfede branderter stavre hen over et naturområde til tonerne af pop på dåse. Det var ubærligt.