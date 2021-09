Udfordret: Aflyser i Tivoli

Popsangeren Hjalmer har aflyst en forestående koncert i Tivoli i København.

Afbuddet kommer, blot et par dage før han skulle have optrådt på Plænen til Fredagsrock.

På Tivolis hjemmeside fremgår det, sangerens aflysning skyldes 'logistiske udfordringer'.

Tivolis pressechef, Torben Plank, oplyser til Ekstra Bladet, at forlystelsesparken ikke har modtaget en mere konkret begrundelse fra Hjalmers bagland.

Ingen erstatning

Frasen 'logistiske udfordringer' er i forbindelse med aflysninger meget udbredt i musikbranchen. Den kan eksempelvis dække over, at artisten har fået bedre tilbud, ændring i strategi eller svigtende billetsalg. Sidstnævnte er ikke tilfældet på Plænen, hvor forsalg reelt ikke eksisterer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hjalmers bookingbureau, United Stage.

Hjalmer, der er søn af Kim Larsen, skulle have varmet op for Alphabeat til sæsonens sidste Fredagsrock.

Torben Plank forklarer, at man med så kort varsel ikke har formået at finde en erstatning for den 26-årige fynbo, hvilket pressechefen beklager.

Tivoli har ikke yderligere kommentarer til aflysningen.

Hjalmer er for tiden med i programmet 'Toppen af poppen' på TV 2.

For nylig offentliggjorde sangeren, at han drager på en omfattende turné til foråret med nyt album i bagagen.