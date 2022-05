Udlandet skrotter danske stjerner

I dag og i morgen samles landets musiktalenter ved den årlige Spot Festival, når stjernedrømmene igen skal på vinger i Aarhus.

Begivenhedens formål er blandt andet at 'styrke musikkens internationale netværk', og det er der tilsyneladende stærkt brug for i øjeblikket.

Danske verdensstjerner som Mø og Volbeat har slet ikke formået at leve op til det prangende prædikat med deres seneste udgivelser, og syv år efter '7 Years' ligner Lukas Graham endnu et dansk one-hit wonder.

Popbandet, der for længst er reduceret til en duo, har ikke markeret sig på hitlisterne i Storbritannien og USA siden '7 Years', når man ser bort fra 'Love Someone', som lige var inde og vende i den forkerte halvdel af amerikanske Hot 100 i 2018.

Lukas Grahams seneste fire singler er ikke engang nået i top 20 herhjemme, og nationen kan vel ikke ligefrem siges at vente i åndeløs spænding på københavnernes forestående 'The Pink Album'.

Sydpå for Volbeat

Volbeat ramte top ti på albumlisten i USA med både 'Outlaw Gentlemen & Shady Ladies' fra 2013 og opfølgeren, 'Seal the Deal & Let's Boogie' fra 2016, hvilket er ganske usædvanligt for dansk standard.

Sidste års 'Servant of the Mind' dumpede ind på 91. pladsen over there. Ugen efter var skiven ude af top 200, og sensationelt holdt den kun tre uger på den danske top 40.

Volbeat er imidlertid stadig drønpopulære hos de heavyglade tyskere, og efter at have indtaget førstepladsen syd for grænsen er 'Servant of the Mind', der udkom i december, fortsat på den tyske top 100.

Mø har opgivet sin eksklusivitet og går i år på scenen flere steder i det danske sommerland. Foto: Sony

Fynske Mø fik sit navn på de globale megahits 'Lean On' og 'Cold Water' midt i 2010'erne, da hun var gæstevokalist hos amerikanske Major Lazer, men hendes soloudgivelser er slet ikke kommet i nærheden af den succes.

Sangerindens seneste ni singler har sågar ikke opnået en placering på top 40 herhjemme.

En anden historie

Medina fremstilles som en stor international stjerne i den aktuelle portrætfilm, der blot hedder 'Medina'. Hitlisterne fortæller dog en anden historie.

'Welcome to Medina' og 'Forever' gik i top ti på albumlisten i Tyskland i henholdsvis 2010 og 2012, men det holdt ikke for evigt, og 'We Survive' overlevede blot to uger på top 100 i 2016.

Som solist har Medina aldrig været på hverken album- eller singlelisten i USA og Storbritannien fraset 'You and I', der peakede som nummer 39 på det britiske marked for 13 år siden.

Ekstra Bladet har i en uge forsøgt at få en kommentar til dansk musiks forfatning i udlandet fra foreningen Music Export Denmark, men det har ikke været muligt.

Music Export Denmark blev stiftet i 2005 og har til formål at udvikle og understøtte eksport og international formidling af dansk professionel rytmisk musik.

Foreningen har arrangeret flere events under Spot Festival, hvor blandt mange andre Brimheim, Kellermensch og Shooter Gang er på plakaten.