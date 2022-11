Udsolgt trods prisstigning: Billetterne er revet væk

Det tog ikke lang tid for de næsten 30.000 partoutbilletter til næste års Smukfest at blive solgt

74 minutter.

Så lang tid tog det for Smukfest, før de kunne erklære partoutbilletterne til næste års festival for udsolgt - i øvrigt uden at have annonceret et eneste koncertnavn endnu.

Det skriver festivalen på deres hjemmeside.

Smukfests talsperson, Søren Eskildsen, er da også jublende lykkelig over det hurtige billetsalg.

'Tak er et fattigt ord i denne situation, men i mangel på bedre skal der lyde en kæmpe tak. For tilliden, for støtten og for jeres vilde lyst til at være med. Vi er en forening bestående af mere end 15.000 medhjælpere, og det er deres store indsats, der gør, at vi igen kan melde udsolgt. Sammen lover vi at gøre vores ypperste for at indfri den enorme tiltro, der er til festivalen,' siger talsmand Søren Eskildsen i en pressemeddelelse udsendt af festivalen.

Billetprisen var ellers sat op med 300 kroner i år, så man nu skulle af med 3295 danske kroner for at få adgang til en billet til den fulde festivaloplevelse.

Shawn Mendes og silende regn gjorde publikum drivvåde, da han optrådte på Smukfest i 2018. Foto: Per Lange

Søren Eskildsen, der er talsperson for Smukfest, forklarede tirsdag til Ekstra Bladet, at prisstigningen skal ses i sammenhæng med den energikrise og inflation, der også rammer resten af samfundet, hvor der er stigende priser på materialer, brændstof og strøm.

- Udgifterne til at lave festival har været stigende i den senere tid, og vi kigger også ind i en usikker fremtid, hvor prisudviklingen ikke kan forudses. Og vi laver en festival på højt niveau, og det koster mange penge. Vi vil heller ikke neddrosle forventningerne og give publikum et ringere produkt. Vi holder fast i det høje niveau, vi gerne vil lave festival på.

Tidligere på efteråret kunne Smukfest også annoncere, at der til næste år af hensyn til pladsen på festivalen ville blive sat færre billetter til salg.

I år var der 29.500 feststemte festivalgæster, som købte partoutbilletter, og til festivalen i 2023 blev 28.500 partoutbilletter til salg, som alle nu er røget.

- Vi havde en fantastisk Smukfest 2022, men nogle havde oplevelsen af, at der var for fyldt på pladsen, hvilket vi selvfølgelig tager meget seriøst. Festivalspladsen har gennemgået en del forandringer siden sidste afvikling i 2019, som både vi og vores gæster skal lære at navigere i, så pladsen bruges allerbedst. Det vil vi fokusere på til den kommende festival, forklarede Søren Eskildsen dengang.

Det gik i den grad vildt for sig under sommerens Smukfest. Ekstra Bladet var med hele vejen og dækkede swingere, nøgenkano og gæsternes vanvittige forbrug.

