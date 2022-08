Uduelig Bieber: Til at tude over

Garanti for eufori

Niels Brandt i front for The Minds of 99, der giver årets sidste danske koncert på Smukfest. Foto: Per Lange

Danmarks største band for tiden hedder The Minds of 99. Det hedder Danmarks bedste liveband også.

Københavnerne afslutter årets overvældende forløb med succesalbummet 'Infinity Action' på Bøgescenerne, og nærmere en garanti for eufori kommer man næppe herhjemme.

Mange bands virker overmatchede på de mægtige festivalscener, men The Minds of 99 fik selv Parken til at fremstå intim med frontmand Niels Brandt i skikkelse af karismatisk indpisker.

Kvintetten har fået stærke sange nok til at sammensætte en berusende sætliste, og for en stund afløser The Minds of 99 alkohol som Smukfests hovednavn.

Abefest i skoven

Damon Albarn plejer at være vildt animeret i centrum for tegneseriebandet Gorillaz. Foto: Gregers Tycho

Smukfest er som bekendt en stor abefest, men betegnelsen får givetvis en dobbeltbetydning, når Gorillaz svinger sig gennem bøgeskoven.

Senest det britiske tegneserieband var i Danmark for fire år siden, gik rapperen Del the Funky Homosapien ud over scenekanten og slog sig på Roskilde Festival. Denne gang kan man håbe, at hits som 'Clint Eastwood', 'Feel Good Inc.' og 'Dirty Harry' kommer helt ud over rampen.

Gorilliaz' popularitet er punkteret efter platinpladerne i karrierens start, men det foranderlige projekt fremstår stadig som en munter legeplads for evigt kreative Damon Albarn.

Efter en kande vodka/appelsinjuice bør det næsten ikke kunne gå galt.

Malplacerede ikoner

Kraftwerk er både musikalsk og visuelt et studie i stringent minimalisme og ren æstetik. Foto: Finn Frandsen

Kraftwerks banebrydende toner fungerer bare ikke optimalt som livemusik, men selv for nedsat kraft er de altså noget ganske særligt.

Veteranerne fra Düsseldorf er den elektroniske musiks mest uomgængelige pionerer, og kompositioner som 'The Model', 'Autobahn' og 'The Robots' har legendarisk status.

Umiddelbart virker Kraftwerks æstetiske minimalisme særdeles malplaceret midt i Skanderborgs gakkede folkefest, men omvendt bør der vel altid være plads til et af musikhistoriens mest væsentlige orkestre på en dansk festivalplakat.

Også værd at se: Artigeardit, Fabräk, Herbie Hancock, Hugorm og Nile Rodgers & Chic.

Helt ude i skoven

Justin Biebers koncert på Smukfest bliver forhåbentlig kort som canadierens bukser. Foto: Ernst van Norde

En af verdens største popstjerner er også en af verdens værste entertainere.

Justin Biebers repertoire er så tyndt, at det heller ikke ville blive fedt, hvis han tog sig sammen. Men det gør han ikke.

Canadierens koncerter i Parken har været præget af en nærmest ugidelig attitude, og ofte orker han hverken at synge eller sågar at trække i lange bukser.

Tøserne kommer til at vræle på stribe.

Heller ikke værd at se: Carpark North, Hjalmer, Kato, Tessa og TV-2.