Ufatteligt: De har vundet igen!

Fyr og Flamme er hotte.

Duoen vandt Melodi Grand Prix med 'Øve os på hinanden', og nu triumferer de også på hitlisten, hvor sangen drøner direkte ind på førstepladsen.

Sejr i popkonkurrencen er ellers bestemt ikke ensbetydende med succes på charten. Sidste års vindere, Ben & Tan, peakede på 30. pladsen, og ikke siden Emmelie de Forest i 2013 lagde først Danmark og siden Europa ned med 'Only Teardrops', har Melodi Grand Prixets vindersang nået førstepladsen på top 40.

Frit fald: Nedtur for Ben & Tan

Fyr og Flammes pludselige popularitet resulterer såmænd også i, at makkerparrets to øvrige singler har ramt hitlisten. 'Kamæleon' er nummer syv, og 'Menneskeforbruger' tager 12. pladsen.

'Vi er sygt glade for, at vi ligger så godt til på hitlisterne. Da vi udgav vores første sang, kom det ærligt talt bag på os, hvor bredt vi appellerede, men nu er vi ikke så overraskede længere. Vi synes selvfølgelig selv, det vi laver er pissefedt', skriver Fyr og Flamme i en mail til Ekstra Bladet.

Fyr og Flamme efter sejren i Dansk Melodi Grand Prix 2021. Den populære duo tager på turné i sensommeren.

Dødsmetal til folket

Melodi Grand Prix dominerer også albumlisten. Kollektionen af sange fra børnenes MGP er nemlig nummer et for anden uge i træk.

Det jyske dødsmetalband Baest står for den højest placerede nyhed. Kvintettens tredje album, 'Necro Sapiens', brager ind på fjerdepladsen.

Baest, der stammer fra Aarhus, sender for en gang skyld dødsmetal ind i toppen af albumlisten. Foto: Anna Marin

Simon Kvamms nye projekt, Hugorm, rammer for første gang top 40. Trioens debutalbum, 'Kom vi flygter', der blev udsendt i oktober, går ind som nummer ti, efter det omsider er udkommet på vinyl.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

I USA er countrystjernen Morgan Wallen nummer et for ikke mindre end niende uge i træk med 'Dangerous: The Double Album'.

På den amerikanske singlechart slår Drake rekord. Rapperen er den første i historien, som sender tre sange direkte ind på de øverste tre placeringer af Hot 100.

'What's Next' er nummer et, mens 'Lemon Pepper Freestyle' tager tredjepladsen. Sidstnævnte sampler den danske sangerinde Coco O.