Ufatteligt: Kim Larsen bliver ved

Kim Larsen har været død to et halvt år. Hans musik dør åbenbart aldrig.

Spillemandens 'Forklædt som voksen' er helt exceptionelt på top 40, selvom det til sommer er ikke mindre end 35 år siden, albummet udkom.

Storsællerten fik en renæssance efter legendens død i 2018, og siden har den i lange perioder optrådt på top 40. I denne uge er 'Forklædt som voksen' nummer 34.

Trist melding fra Kim Larsens lejr

Med et salg på over en halv million eksemplarer regnes albummet som et af de mest succesfulde i dansk musikhistorie. Kim Larsen solgte dog endnu flere af 'Midt om natten'.

'Forklædt som voksen', der i 1986 blev udgivet med backingbandet Bellami, indeholder blandt andre 'Vi er dem', 'Jutlandia', 'Fru Sauterne' og 'Om lidt'.

Da top 100 over de mest populære album i Danmark i 2020 blev opgjort, var 'Forklædt som voksen' nummer 38. Kim Larsen havde yderligere tre udgivelser på listen.

Branco igen igen

Den aktuelle top 40 regeres fortsat af Brancos 'Baba Business 2'. For femte uge i træk er rapperens andet soloalbum nummer et.

I fredags genudgav Branco pladen i en såkaldt 'deluxe edition' med fire nye numre. Blandt nyhederne er singlen 'No Evil', der er en duet med Lukas Graham.

Lukas Forchhammer og Branco ser ud til at få et gedigent hit med popskæringen 'No Evil'. Foto: Victor Jones

'No Evil' har fået en forrygende start på Spotifys dagligt opdaterede chart og har kurs mod førstepladsen af næste uges officielle hitliste. I denne uge er Olivia Rodrigo nummer et for fjerde gang med verdenshittet 'Drivers License'.

Sensationel teenager vælter Danmark

Der er ingen nyheder på top 30 af hverken albumcharten eller singlelisten herhjemme.

De danske charts medregner streaming samt fysisk og digitalt salg. Se den aktuelle albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Countrystjernen Morgan Wallen har skabt furore med racistiske udbrud i en brandert, men det afholder ham ikke fra at tage førstepladsen i USA for fjerde uge i træk med 'Dangerous: The Double Album'.

Næste uge forventes nye udgivelser fra The Weeknd og Foo Fighters at blande sig i toppen på alverdens albumlister.