Ufrivilligt røgfri: Ingen cigaretter på Roskilde Festival

Der mangler frivillige på de danske festivaler - blandt andet på Roskilde Festival, der i disse dage har slået portene op til campingspladsen, inden det for alvor går løs i næste uge.

Men manglen på frivillige går nu i første omgang ud over rygerne, der er til stede i opvarmningsdagene. Her har flere af dem nemlig opdaget, at det ikke er muligt at købe cigaretter.

Ekstra Bladet har spurgt Roskilde Festival, hvorfor det ikke er muligt at købe cigaretter på campingpladsen, og her er beskeden, at det heller ikke har været meningen.

Det har ganske enkelt bare ikke været muligt at finde frivillige til at bestyre boden i disse dage.

'Derfor er boden på camping blevet lukket. Den åbner på onsdag – det samme gør de øvrige tobakssalg,' skriver presseafdelingen til Ekstra Bladet og fortæller, at der fra onsdag er i alt fem boder med cigaretter på festivalområdet.

Derfor må man altså på nuværende tidspunkt af sted på en gåtur ud i området uden for pladsen, hvis man ikke kan vente indtil onsdag med at suge røg ned i lungerne.

Tusindvis mangler

Roskilde Festival har brug for omkring 30.000 frivillige, hvis hjulene skal køre rundt uden for meget grus i maskineriet i form af køer og ventetid.

Hver tiende af dem manglede stadig tidligere på ugen, og derfor blev der advaret om mulighed for længere køer.

- Vi har ikke den mængde frivillige, vi gerne vil have i år, sagde Morten Therkildsen, der er sikkerhedschef på Roskilde Festival, her til Ekstra Bladet og fortalte, at der derfor må prioriteres:

- Vi skelner mellem, hvornår det service og oplevelser, og hvornår det er sikkerhed, og sikkerhed er klart det vigtigste for os. Der har vi helt faste rammer. Dem piller vi ikke ved, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der går ikke lang tid, før det ikoniske Roskilde-nøgenløb løber af stablen. Du kan varme op til det med ti års pletskud af hoppende bryster og dinglende dillere lige HER.