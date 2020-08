Ukendt dansker storhitter i udlandet

De færreste danskere kender Maximillian. Filippinerne er derimod helt vilde med den danske popsanger.

Københavneren storhitter for tiden i det asiatiske land med over 100 millioner indbyggere.

Maximillians single 'Beautiful Scars' har de seneste dage ligget nummer et på Spotify i Filippinerne.

Dagligt streames den bløde popballade mere end 160.000 gange i døgnet af filippinerne og nærmer sig 35 millioner afspilninger.

Danskeren slår dermed aktuelle udspil fra kæmpenavne som Taylor Swift, Justin Bieber og Lady Gaga.

Meget taknemmelig

21-årige Maximillian, der hedder Rasmussen til efternavn, er naturligvis henrykt over succesen:

- Når du skriver en sang, så håber du også, at nogen vil synge med. Men det er ret vildt at opleve, at folk på den anden side af jordkloden synger med.

- Jeg er meget taknemmelig og håber, at jeg snart kan få lov til at rejse derud og møde publikum. Lige nu sker det hele via en skærm. Jeg vil gerne kunne mærke på egen krop, at de faktisk synger med på mine sange, udtaler hitmageren til Ekstra Bladet.

Tidligere på sommeren modtog Maximillian platin som et håndgribeligt bevis på sin gennemslagskraft med 'Beautiful Scars', der allerede i april ramte top ti på Spotify i Filippinerne.

Den unge popsanger og sangskriver debuterede i 2017 med sangen 'Higher', og han har siden udsendt en stribe singler og senest ep'en 'Still Alive'.