Under kritik: Alt for mange i skoven

Smukfest praler af at kunne mønstre op mod 53.000 gæster under bøgeskovens trækroner om dagen.

Der er bare ikke plads til dem alle.

P-kaos lammer Smukfest

Til koncerter med årets hovednavne Nik & Jay, Lukas Graham og Robbie Williams var det utænkeligt at finde en plads med udsigt til scenen, hvis ikke man kom i god tid - selv i perifefien.

Det fortæller flere gæster, Ekstra Bladet taler med.

Lukas Graham gav en enkel festivalkoncert på dansk jord i år, og det blev på Smukfest, men Bøgescenerne kunne ikke rumme orkestrets mange tilskuere. Foto: Per Lange

Mange i skoven

Dertil kritiseres uforholdsmæssig trængsel og for lange køer til mad- og øl-boder, toiletter og udgangene.

- Der er bare for mange mennesker. Specielt ved Bøgescenerne. Man kan hverken komme frem eller tilbage, siger Anders Arhenkiel.

Vejlenseren har været på talrige festivaler gennem sit 50-årige liv.

Han mener, at festivalen bør lukke færre ind.

- Det er svært, fordi jeg er godt klar over, at de store kunstnere koster mange penge, men de burde sælge færre billetter, siger han.

Smukfest har landets dyreste festivalbillet til 2695 kroner og kan melde udsolgt på rekordtid år efter år.

Festivalen oplyser, at samtlige partoutbilletter til årets festival blev udsolgt på blot 65 minutter.

Det er altså ikke efterspørgsel, festivalen mangler.

Flere gæster

Mens Smukfests egne gæster gruer for flere folk i skoven, planlægger arrangørerne netop at øge antallet af billetter.

- På sigt er det planen at lukke flere tilskuere ind, men det kommer til at ske over en årrække, siger talsmand Poul Martin Bonde til Ekstra Bladet.

Der opstod trættende køer ved udgangene efter midnat, da festivalgæster drog hjem efter endnu en lang dag i skoven. Foto: Per Lange

Over for Skanderborg Lokalavis sætter han også tal på. Ambitionen er at sætte yderligere 7500 billetter til salg.

Forøgelsen skal ske gradvist og får ikke konsekvenser for gæsternes oplevelse, garanteres det.

Den er desuden betinget af, at Bøgescenerne bliver rykket op mod 45 meter tilbage - et arbejde, der med kommunens tilladelse indledes efter årets festival.

Festivalmillioner

Hvorvidt Smukfest er et pengegrisk foretagende, er information forbeholdt få indviede. Økonomien bag festivalen er mørkelagt offentligheden.

Festivalen drives som en forening, og foreninger har i Danmark ikke pligt til at offentliggøre regnskaber ligesom eksempelvis aktie- og anpartsselskaber.

Af et faktaark fremgår få udvalgte nøgletal. Her aflæses det for eksempel, at festivalens omsætning er steget med 126 procent gennem det seneste årti, så den sidste år talte 190 millioner kroner.

Arrangørerne bedyrer, at de forbruger halvdelen af billetindtægterne på musik - 56 millioner kroner i 2019.

Poul Martin Bonde afviser, at planerne om at sætte flere billetter til salg er et udtryk for arrangørernes iver efter at drive forretning.

- Vi er en forening og går ikke op i profit.

- Vores formål er at sørge for, at vi har penge til at lave en ny festival og derudover til at støtte det lokale musikliv og Smukfonden, der får 20 procent af vores overskud, siger han.