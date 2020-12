Kevin Andreasen er kommet i problemer med Erhvervsstyrelsen, der har besluttet sig for at lukke hans firma, Bro Music IVS, ned.

Den danske popstjerne, der af de fleste nok bedre er kendt som Bro, har ikke afleveret regnskab for det seneste år, og derfor er virksomheden nu under tvangsopløsning.

Det fremgår af dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Dansk popstjerne har mistet millioner

4. september sendte Erhvervsstyrelsen en rykker til popstjernen, hvor han fik at vide, at han manglede at aflevere årsrapporten.

Her blev han informeret om, at der nu ventede ham en afgift på mellem 500 og 3000 kroner - afhængig af, hvornår rapporten blev modtaget hos styrelsen.

Det ender formentlig med en afgift på 3000 kroner til Kevin Andreasen, for han afleverede aldrig årsrapporten, hvilket altså også har fået Erhvervsstyrelsen til at begære firmaet tvangsopløst.

Ukendt økonomi

Det vides ikke, hvordan økonomien ser ud i Bro Music.

Det manglede regnskab skulle nemlig være det første i virksomheden, som Kevin Andreasen stiftede 16. oktober 2018.

Det vides heller ikke præcis, hvilke indtægter Kevin Andreasen havde planer om at køre gennem virksomheden, da han stiftede den - eller hvilke indtægter og udgifter, der reelt har været. Men ifølge CVR-registeret er selskabets formål 'at drive underholdningsvirksomhed'.

Fjernet fra YouTube: - Det har ikke været billigt

Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2019 - altså før coronakrisen ramte den danske musikbranche. Her blev Kevin Andreasen også ramt hårdt, fortalte han for nylig i den nye sæson af Viafree-serien 'Kevin bygger Bro'.

Her afslørede han, at han havde mistet 80 procent af sin indtægt og tabt to-tre millioner kroner på grund af aflyste koncerter.

- Når man er en af de mest optrædende kunstnere i Danmark og spiller over 200 shows om året, så er det klart, at økonomien går lidt ned, når man ikke længere kan gøre det, uddybede Kevin Andreasen, der måtte skrue ned for privatforbruget som følge af nedgangen i indtægterne, over for Ekstra Bladet.

- Og så må man jo skrive nogle flere sange og sådan noget. Det er andre måder at lave penge på end ved at tage ud at optræde.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kevin Andreasen. Det har dog endnu ikke været muligt.