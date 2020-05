Underlig koncert: Har de overhovedet set med?

Seerne sendte under fredagens Carpark North-koncert så mange kommentarer, at bandets bassist grinende måtte spørge, om de overhovedet havde set med

- På underlighedsskalaen er det en top 3-oplevelse for os.

Badet i strobelys indtog Carpark North fredag aften plænen i Parken - klar til at spille for tusinder af publikummer. Ingen af dem var dog at finde i nationalarenaen grundet den øjeblikkelige coronasituation, og det var af samme årsag en af de underligste koncerter, bandet har spillet ifølge bassist Søren Balsner.

- Det er en skøn blanding mellem at lave en livekoncert, lave en musikvideo og lave en lydprøve. Sådan er følelsen, supplerede forsanger Lau Højen og tilføjede:

- I virkeligheden er det en drøm/mareridt.

Ellevilde seere

Tomme tribuner til trods, blev koncerten alligevel fulgt med stor interesse, i det den, som med flere andre i denne tid, kunne ses direkte hos Ekstra Bladet. Og det kunne mærkes.

På en skærm foran sig havde bandet nemlig mulighed for at følge med i de utallige kommentarer, der undervejs strømmede ind - langt størsteparten med ros til bandet og koncertoplevelsen som helhed.

- Der har været så mange, at det virker som om, at de slet ikke har set med, grinede Søren Balsner efterfølgende.

Leverede en fest

Til gengæld gjorde Carpark North deres til, at danskerne for en stund kunne glemme alt om isolation og coronavirus med et brag af en koncert.

Bandets tre medlemmer, Lau Højen, Søren Balsner og Morten Thorhauge, havde ikke set hinanden, siden Danmark lukkede ned, men hurtigt stod det klart, at de bestemt ikke havde glemt, hvordan de skulle spille sammen.

I løbet af 35 minutter festede de med kendte numre som 'Panic Attack', 'Transparent & Glasslike', 'Shall We Be Grateful', 'Burn It', '32', 'Save Me' og 'Håb' samt deres helt nye single, 'Moments'.

Du kan gense hele koncerten, kvit og frit, i playeren øverst.