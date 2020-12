Undrer sig over studie-brand: - Det er yderst mærkeligt

Mandag morgen meddelte Østjyllands Politi, at det kendte studie Puk Recording Studios, som ligger på Kærbyvej i Gjerlev nord for Randers, stod i flammer, og at brandvæsnet kæmpede for at få ilden slukket.

Politiet kan endnu ikke sige noget om årsagen til branden, men at studiet overhovedet kan gå i brand, undrer flere, som Ekstra Bladet mandag har talt med - heriblandt John 'Puk' Quist, der er grundlægger af Puk Recording Studios.

Han fortæller, at studiet for længst er blevet tømt for alt og derfor står fuldstændig tomt den dag i dag.

- Det er underligt, at det er gået i brand. Stedet er helt tømt for alt. Mixere, flygler og alt udstyr er væk. I husene er senge, lamper og alt væk. Der er intet derinde. Hvordan kan det pludselig brænde? Det er yderst mærkeligt, siger han.

Kendt studie står i flammer

- Så du tror, at det er påsat?

- Ja, når du spørger mig direkte. Så tror jeg. Jeg kan jo ikke vide det, men jeg må jo tænke mit, siger han og tilføjer:

- Man kan kun komme derned en vej. Ned ad en markvej og forbi en nabos mødding. Men det kan da ikke stå og gå i brand af sig selv. Det jo en moderne bygning med tegltag og det hele. Der er jo ikke stråtag, siger han videre.

John 'Puk' Quist finder det noget besynderligt, at studiet nu står i flammer. Foto: Privat

Kender ikke årsag

Ekstra Bladet har mandag formiddag været i kontakt med Østjyllands Politi. Her lyder meldingen fortsat, at det er for tidligt at sige noget om årsagen til branden.

- Der er ikke så meget nyt endnu. De er stadig i gang med slukningsarbejdet. Der er alt for varmt til, at de kan undersøge brandårsagen nærmere, lyder det fra Anne Tiedemann, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Hun fortæller dog, at det naturligvis vil indgå i de videre undersøgelser, hvorvidt branden er påsat.

- Vi vil undersøge, hvad årsagerne kan være til branden, for vi kan ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt. Men det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt, hvad der har været årsag til det.

Puk Recording Studios står mandag i flammer. Her har stjerner som Elton John og George Michael tidligere aflagt visit. Foto: Øxenholt Foto

'Forladt bygning'

Hos Peter Iversen, der i dag ejer Puk Recording Studios, er branden også kommet som noget af et chok. Studiet flyttede adresse for to år siden, og derfor har han ikke længere tilknytning til adressen.

- Jeg blev vækket af politiet klokken seks i morges. Man bliver selvfølgelig trist, men vi forlod det for to år siden og byggede studie et andet sted, hvor vi tog alle tingene med os, der havde noget som helst værdi, siger han til Ekstra Bladet og understreger, at der derfor ikke er noget af værdi fra studiet, der er gået tabt i branden.

- Så det har jo stået som en forladt, tom skal de sidste to år. Det har jo også været trist at se på. Det er jo alligevel nogle bygninger, jeg har gået og passet på i 35 år, siger han videre.

I chok: - Jeg er fuldstændig rystet

Iversen er dog glad for, at diverse klenodier og andre sager fra studiet har klaret frisag.

- Også klenodier i form af guldplader, gæstebog og minder i den stil. Der er ikke gået noget tabt af det overhovedet, det har vi sikret for længe siden. Så det er egentlig bare en tom skal af en bygning, siger han.

Peter Iversens egen teori er, at branden har noget at gøre med al den el, som er indlagt i bygningen fra studietiden.

- Man må også sige, at det er jo også en bygning med utrolig meget strøm i på grund af installationer og ting og sager. Det har jo også gjort, at i de senere år, hvor vi ikke rigtig brugte det, før vi rykkede ud af det, der har jeg også haft mine vågne nætter for, om det nu blev stående, siger han.

Peter Iversen flyttede fra adressen for år tilbage. Ifølge tingbogen er adressen i dag ejet af et holdingselskab ved navn PETRI HOLDING ApS. Selskabet selv har adresse i Tjele nær Viborg og har en egenkapital på 316 millioner kroner.