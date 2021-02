Ung jyde: - Jeg er den nye Medina!

Ekstra Bladet bringer de kommende dage portrætinterviews med tre kvindelige, danske rappere. I dag gælder det Goldie 6is, søndag følger Yakuza, og mandag kan man møde Sosa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Goldie 6is er den nye Medina. Danmark har bare ikke opdaget det endnu.

Sådan hænger det i hvert fald sammen ifølge Goldie 6is selv:

- Jeg elsker Medina, og jeg ved bare, jeg kan opnå det samme. Jeg stopper ikke før alle i Danmark ved, hvem jeg er. Men jeg vil også til udlandet og gerne lave film, siger den jyske rapper.

Hendes boblende personlighed er omtrent lige så stor som ambitionerne.

Iført pels fortæller 24-årige Goldie 6is lystigt om sig selv i en baggård på Nørrebro, mens hun spiser falafler i vintersolen.

Som en superhelt

I efteråret flyttede den talentfulde rapper, der i virkeligheden hedder Glodie Topenya, fra Aarhus til København. Hun er opvokset i Skanderborg, men stammer fra DR Congo:

- Jeg har altid været for meget. Det er en del af min afrikanske arv. Congolesere er vilde med at være ’ekstra’. Lange negle, langt hår og tynde bryn, du ved.

Rapkæftede Goldie 6is medvirker på kollegaen Marwans aktuelle album, 'Rød'. Foto: Sebastian Vistisen Toft

På hiphopscenen har Goldie 6is fundet en ideel platform til at udleve sine flamboyante tendenser. Og for Glodie er det belejligt at have et alias, hun kan bruge som et superheltkostume:

- Goldie er en ballademager. Hun giver ikke en fuck. Hun har ingen følelser. Hun er grådig og hård.

- Glodie er mere nede på jorden, rar og smilende, smiler rapperen, der siger, hun godt kan lide, at Goldie 6is er usårlig:

- I virkeligheden er jeg mere sårbar. Det er nemmere at være Goldie. Jeg er Goldie på internettet, men internettet er en løgn.

- Goldie er en lille del af mig, som jeg gør ekstrem. Jeg er god til at skrue op for den del, men jeg er heldigvis også god til at skrue ned for den igen, forsikrer hun.

Far ikke begejstret

På sit afdæmpede nye nummer, 'Intro', der udkommer i marts, har Goldie 6is dog valgt at åbne op ind til Glodie:

- Jeg føler, jeg skylder mine støtter at give lidt mere af mig selv, så jeg taler mere ærligt om, hvordan jeg har det. Jeg lader lytteren komme tættere på.

Se videoen til Goldie 6is' single 'FLG (Flot lille gangsta)' fra november. Produktion: Black Cheese Records

Goldie 6is har en håndfuld singler bag sig, og blandt de mere uskyldige linjer er ’Jeg er halloween, og du er fastelavn!’ på ’Basic Bish’, men tilsat grovkornet komik domineres poesien ellers af mere vulgære pralerier og bramfri sjofelheder.

Det er ikke for børn og svage sjæle. Og forældre:

- Min far bryder sig ikke om det. Og det er ærlig snak. Min mor er meget kristen, men hun har accepteret min stil, fordi hun kan se, jeg elsker det. Hun kan se, det er det, der gør mig glad.

Nu mangler resten af Danmark bare at få øjnene op for Goldie 6is.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Racister får ballade

Rapperen siger, hun nok har ADHD og at hun havde svært ved at sidde stille i skolen. Foto: Sebastian Vistisen Toft

Goldie 6is er ikke tilhænger af, at man pakker tingene ind. Så det gjorde hun heller ikke, da hun besluttede sig for at skrive om racisme på sangen ’Det der sker’.

Det truende omkvæd lyder: ’Det er det, der sker, når du fucker med en neger’.

Rapperen forklarer:

- Jeg lavede sangen, fordi jeg ville løfte mig selv op og sige, at der bliver ballade, hvis du ikke holder op med at kalde mig neger!

- Jeg føler, jeg tager ordet tilbage til mig. Jeg er blevet kaldt det så mange gange, da jeg boede i Skanderborg. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor folk ville kalde mig det, men det gjorde mig stærk.

- Neger var noget, de kaldte slaverne, og jeg er jo ikke nogen slave, så jeg er ikke en neger på den måde. Jeg er en brun kvinde i Danmark.

Goldie 6is siger, hun drømmer om at tjene så mange penge, at hun kan bruge dem til at gøre gavn for børn i DR Congo.