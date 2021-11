Ung rapper blev offer for knivstik: - Det er valuta at være autentisk

Pengene bliver talt, mens mærkevarerne på tøjet vises frem.

Der er ingen tvivl om, at de danske rappere har fundet ud af, hvad de gerne vil vise, når deres musikvideoer rammer nettet.

Det skal være hårdt, og det skal være autentisk.

Sådan viser den 19-årige rapper Milan Rahim med kunstnernavnet MILAN historier fra gademiljøet i Taastrup, hvor han kom fra, frem i sine musikvideoer.

Den unge mand blev erklæret død tirsdag af sin bror, rapperen Marco Rahim, på det sociale medie Instagram, og dødsfaldet er siden bekræftet at politiet.

Milan Rahim døde efter flere knivstik søndag i Cederlunden i Taastrup.

Efter drabet er der blevet lagt blomster i Cederlunden.

Og selvom det ikke nåede at blive til meget mere end fire sange, var der ingen tvivl om, at hans musik var populær.

Det fortæller Kristian Karl, der arbejder med hiphop-miljøet i den danske musikbranche for Soundvenue til Ekstra Bladet.

- På hiphop-scenen er man altid kun ét hit på Youtube fra at være en stor succes, og der var da en af hans sange, der havde over 1.500.000 hits, lyder det.

Milan Rahim havde flere videoer, hvor det strømmede ind med visninger. Deriblandt 'La Calle', 'Maradona' og 'Vilde Vesten'.

- Mange har helt klart vidst, hvem han var, så selvom han ikke nåede at have et reelt radiohit, er der ingen tvivl om, at han fik opmærksomhed, lyder det.

Viser en anden verden

Og grunden til opmærksomheden kan ifølge Kristian Karl kædes sammen med, at danskerne er glade for at lytte til rappere, der opfører sig autentisk og viser en mere 'hårdkogt' verden frem med deres musik.

- Det er et skandinavisk fænomen, hvor vi ser rapperne fremvise en del af en hård og til tider kriminel underverden. Bare se på Sverige, hvor en af de største stjerner helt offentligt har delt, at han er med i en af de mest etablerede bander, fortæller Kristian Karl og henviser til rapperen Yasin, der er medlem af banden Shottaz.

På samme måde er den danske rapper A'Typisk medlem af rockergruppen Satudarah.

Det er helt tydeligt for eksperten, at der er sammenhæng mellem at vise sin virkelighed og være populær.

- Det er valuta at være autentisk. Førhen har vi set rappere, der skulle vise, hvordan de klarede at komme væk fra hårde kår og fik råd til luksus. Nu ser vi, da rapperne viser, hvor godt de klarer sig der, hvor de er, og det er vigtigt for dem at vise, at de holder sig 'hårde', selvom de får succes. Det skal stå helt klart, at kunstneren ikke har solgt ud, fordi de er blevet populære.

En del af det

På samme måde viste Milan Rahim sin virkelighed frem med sine sange.

Han fortæller om at være en gadedreng, lave hurtige penge og hvordan livet i Taatstrup er for unge drenge i boligblokkene. Men selvom drengene i videoen giver fingeren til en politibil, laver pistoler til kameraet og viser et 'T' frem for Taastrup, skal det ikke tages som et bevis på, at Milan Rahim var en del af et kriminelt miljø.

- Han var jo meget ung, og det er nærmest børn, man ser i hans videoer. Hans sange er mere fortællinger om at være en ung dreng og det, der kan ske, hvis man suges ned i et kriminelt miljø. Det føles meget uskyldigt.

Ifølge Kristian Karl er hiphoppen vigtig, fordi den netop sætter fokus på den virkelighed, der findes ude i landet.

- Det er selvfølgelig en smule problematisk, at der skal være så meget fokus på vold i musikken, men man skal også acceptere, at det er en del af deres virkelighed.

Tre mænd er fængslet i forbindelse med drabet på den unge rapper. Politiet har oplyst, at man ikke mener, knivstikkeriet var banderelateret.

