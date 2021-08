Unge sviner festival til

Nystartede ØreSound Festival, der afvikles på Amager i øjeblikket, har en erklæret ambition om at blive Nordens mest bæredygtige festival.

Den ambition deler de åbenbart ikke med deres unge publikum.

Festivalpladsens græs har i hvert fald været overhældt med plastik i form af primært tomme ølkrus og shotsrør, som de tørstige deltagere vader rundt i.

Adfærden kan dog ikke ødelægge humøret hos ØreSounds talsperson og pressechef, Jonas Nybro:

- Det skuffer mig ikke. Vi har ingen målsætning om, at vores gæster skal være klimaaktivister.

Ikke verdens frelsere

Jonas Nybro understreger, at det trods alt er genbrugsplastik, pladsen flyder med. Og han ser det ikke som et problem, at publikum bare smider, hvad de har i hænderne, når de har drukket ud:

- Det er ikke gæsterne, der skal være bæredygtige. Det er festivalen. Vi skal gøre festivalen bæredygtig for gæsterne, forklarer han og fortsætter:

- Vi påstår ikke, vi er verdens frelsere. Vi gør det, så godt vi kan, og de fejl, vi laver, lærer vi af til næste år, siger Jonas Nybro.

ØreSound har ifølge festivalens hjemmeside planer om at dække alle gæsters CO2-fodspor på deres rejse til og fra Amager. For hvert billetsalg vil ØreSound plante et træ i Madagaskar for at sikre miljømæssig kompensation.

Festivalen præsenterer navne som Tessa, Hugo Helmig og Jung og slutter sent lørdag.