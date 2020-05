Ups: Lukas Graham i problemer

Lukas Graham er gået i stå.

Hidtil er popbandets singler nærmest per automatik banket ind i toppen af hitlisten, men deres nye udspil, 'Love Songs', rammer slet ikke top 40.

Forgængeren 'Scars' har heller ikke været i stand til at matche Lukas Grahams tidligere triumfer. Efter at have toppet på 9. pladsen for halvanden måned siden er den nu nummer 34.

Københavnerne har haft hele seks sange på førstepladsen herhjemme, mens tre andre nåede andenpladsen.

'Love Songs' er bandets første single nogensinde, der ikke når top 40.

Lukas Graham er dog på sin vis nummer et alligevel i denne uge. Gruppen er nemlig med på coronasangen 'Tættere end vi tror', der er strøget helt til tops. Blandt de øvrige medvirkende er Jada, Christopher og Mads Langer.

TopGunn igen

På albumlisten fastholder TopGunn sin førsteplads fra sidste uge med 'SAS', og The Weeknds 'After Hours' er atter nummer to.

Drake er ny på tredjepladsen med sit aktuelle mixtape, 'Dark Lane Demo Tapes', mens Mike Tramps 'Second Time Around' er nummer seks som ugens blot anden nyhed i top 30.

I Storbritannien er Drake nummer et på både singlecharten og albumlisten.

På det amerikanske marked må canadieren dog se sig slået af countrystjernen Kenny Chesneys nye album, 'Here and Now'. Drakes seneste ni plader har ellers indtaget førstepladsen i USA.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge rammer Kehlanis 'It Was Good Until It Wasn't' formentlig de globale albumlister.