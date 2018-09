Usikker fremtid for legendarisk dansk arena

Forum på Frederiksberg skal for første gang i mange år have ny lejer.

Siden 1997 har BC Hospitality Group drevet hovedstadens historiske multiarena, men nu er det snart slut.

I marts ophører samarbejdet mellem BC Hospitality Group, der står bag Bella Center samt flere hoteller, og Forums ejer, forretningsmanden Poul Sundberg.

- Det er rigtigt, at vi trækker os fra Forum. Vi har opsagt vores aftale med udlejer. Det er en forretningsmæssig beslutning, som vi betragter som ret udramatisk, udtaler pressechef i BC Hospitality Group, Anne Marie Barsøe, til Ekstra Bladet.

Forum blev indviet helt tilbage i 1926 og har gennem årtierne huset talrige messer, seksdagesløb og ikke mindst koncerter med verdensstjerner som Adele, Metallica, Beyoncé, U2, Black Sabbath, Britney Spears, Neil Young, Jennifer Lopez, Bob Dylan og Bruce Springsteen.

Kritisabel lyd

Den legendariske arena har dog på grund af især kritisable lydforhold et blakket ry, og store indendørskoncerter placeres nu primært i mere tidssvarende Royal Arena, der åbnede på Amager i fjor.

- Det er da klart, at der er flere muligheder i Royal Arena, og vi har vurderet, at nu har vi været i Forum i en periode, og vi har rigeligt andet at kaste os over med hoteller og konferencer. Jeg ved ikke, hvad Poul Sundberg har tænkt sig at gøre med Forum fremadrettet. Det skal du jo tale med ham om, siger Anne Marie Barsøe.

Ekstra Bladet har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Poul Sundberg, som i 1996 købte Forum af Frederiksberg Kommune.

De kommende måneder er der i Forum koncerter med blandt andre Father John Misty, Christopher og Lauryn Hill, der dog alle optræder i Forum Black Box, som er arenaens nedskalerede opsætning. Forums sidste offentliggjorte arrangement er i februar.

To andre markante koncertsteder i København står i øvrigt overfor en genåbning i 2019.

K.B. Hallen slår dørene op i januar efter branden i 2011, mens Falconer Salen har været under ombygning og forventes igen at præsentere musikoplevelser næste sommer.