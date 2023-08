Utilfreds fra scenen: - Det er superkedeligt!

Lagde Amager ned: Medina samlede lorteøen som ingen anden har kunnet før hende i de seneste dage, men én ting var hun ikke så glad for, hvilket stjernen gjorde opmærksom på fra scenen

Det er, som om der er sket noget med Medina den seneste tid.

Hun er blevet mere vedkommende, nærværende og menneskelig på scenen.

Ja, man kan vel sige, hun hviler mere i sig selv, selvom hendes numre ikke hitter som i hendes storhedstid sidst i 00'erne og frem til midten af 10'erne.

Måske er det bare sådan, det er, når man er blevet mor til to så børn: Man slipper hæmningerne og er bare sig selv. Det klæder hende.

Ændringen hos Medina kan man mærke helt ude på festivalpladsen, og selvom hun for anden gang i træk var 'forvist' til en meget lille scene, så lagde hun Amager ned fredag aften under sin koncert på Aiasound.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Per Lange

Her spillede hun 'blot' på festivalens andenstørste scene, Art Stage, mens hun under Smukfest i sidste uge optrådte i et telt.

Bevidst - for at skabe en 'klub-vibe', sagde arrangørerne.

Annonce:

Men ikke desto mindre dukkede så mange op ved den lejlighed, at folk stod langt ud af teltet i det jyske.

Så vidt kom det ikke på Amager. Her var sanglærken under åben himmel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Publikum fik, hvad de kom efter, og Medina leverede et brag af en koncert fra en lille scene - og uden konfetti. Foto: Per Lange

Spillede dance-klassiker

På Tiøren er der masser af plads, hvis man ser på hele pladsen som helhed, men Medina formåede alligevel at skabe en kæmpe fest i den ene ende, som den danske succes-dj Morten skal stå tidligt op for at matche på Main Stage om få øjeblikke i den modsatte.

Publikum var totalt på til Medina på Amager. Foto: Per Lange

En stor forsamling mennesker i tusindvis havde stimlet sig sammen ved scenen og længere nede på pladsen, og folk dansede rundt og slap hæmningerne, mens Medina gav publikum alle sine store hits og endda en kort bid af Faithless's udødelige dance-klassiker 'Insomnia'.

På Amager led ingen dog af søvnløshed, og folk gik amok til hits som 'Kun for mig', 'Ensom' og 'Synd for dig'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Per Lange

Annonce:

Havde planlagt noget andet

Én ting var divaen, der ikke længere er så meget diva, dog utilfreds med:

- Man må ikke have konfetti her. Det er superkedeligt, råbte Medina fra scenen.

- Vi havde ellers planlagt noget lidt andet til det her nummer, sagde sangerinden lige efter, at 'Velkommen til Medina' var leveret fra scenen - uden konfetti.

Foto: Per Lange

Medina har ikke haft et rigtigt stort hit i længere tid, men alligevel virker hun altså stærkere og mere selvsikker på scenen end nogensinde.

Så må hun leve med, at konfetti åbenbart er forbudt på Aiasound, hvor de mange frivillige da også har sit hyr med at rydde op på den store græsplæne - dels efter hver koncert, men især hver aften omkring midnat ved lukketid.