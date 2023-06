Utilfredshed med Roskilde-koncerter: 'Er det fedt? Nej!'

Meningerne er mange, og heldigvis for det, men også i år har festivalprogrammet på Roskilde været udsat for kritik

Som de fleste andre år er programmet på landets største festival til debat. Dem, Ekstra Bladet har talt med, er ikke tilfredse: 'For kedeligt', 'for meget genbrug' og 'skuffende hovednavne', lyder det blandt andet

Det er så sikkert som amen i kirken: Musik deler vandene.

Omvendt kan smag som bekendt ikke diskuteres.

Alligevel sker det samme hvert eneste år både før og under Roskilde Festival: Debat om musikprogrammet.

For er det godt nok? Er det tidssvarende? Skuffer hovednavnene? Er der for meget genbrug? For lidt rock? Er de små nichebands på de mindre scener måske i virkeligheden det vigtige og unikke ved festivalen?

- Det er meget 'rap-tungt'.Det lytter jeg ikke så meget til. Men det bliver nok sjovt alligevel, mener Sofie (t.h.), mens veninden Krista er 'godt tilfreds med årets program', der har 'diversitet og både nye og gamle navne'. Foto:c Signe Skov

Meningerne er mange - og heldigvis for det - men også i år har festivalprogrammet på Roskilde været udsat for kritik blandt andet på sociale medier.

Spørgsmålet er dog: Er det egentlig overhovedet vigtigt, hvem der spiller?

- Vi har ikke rigtig fulgt med i det. Vi går ikke rigtig op i det. Øl, øl, øl. Resten fatter vi ikke en skid af. Roskilde er jo hygge. Man kommer ikke for musikken, siger festivalgæsten Patrick.

- Jeg kunne dog godt bruge noget Rasmus Seebach på Orange, siger hans ven Kim - endda med efternavnet Larsen.

- Ja! Ralle på Orange! Holdt kæft, det kunne være banger. Sætter man 'Øde Ø' på - hele Roskilde er der, betoner Patrick.

Uden at joke så tror de tre gutter her, at Rasmus Seebach ville være et hit på Orange. Det er med andre ord ikke internationale stjerner, de savner. Foto: Signe Skov

Seebach vil umiddelbart ikke opfylde hovedkriterierne hos festivalgæsten Therese.

- Jeg har savnet nogle store kvindelige musiknavne på Orange. Jeg har altid øje for kvindelige hovednavne, for det er en kæmpestor mangel og misforståelse i musikbranchen, når det primært er mænd, der kommer på de store scener.

Lil Nas X er blandt hovednavnene på årets festival i Roskilde. I den kategori er også Lizzo, Kendrick Lamar og Blur. Foto: Ritzau Scanpix

- Kan det ikke bare være tilfældigt?

- Nej. Jeg tror ikke, at sådan noget er tilfældigt. Der er nogle usynlige strukturer i musikbranchen, hvor kvinder ikke bliver prioriteret lige så højt som mænd. Musikbranchen er jo bygget af mænd, betoner Therese.

Therese vil have flere kvinder som hovednavne. Selv glæder hun sig til at høre R&B- og soulnavnet Greentea Peng. Foto: Signe Skov

Nicklas og Oskar er heller ikke tilfredse:

- En smule kedeligt, måske. Men det er de små koncerter i år, det gør det, har vi fundet ud af. Det er dem, man skal gå efter! Jeg var lidt splittet omkring musikprogrammet på forhånd, siger Nicklas med Oskar ved sin side.

Kammeraterne havde været en tur i Rema 1000 efter friske forsyninger, da Ekstra Bladet var så 'ubehøvlede' at stoppe festivalgængerne ude i campingområdet. Foto: Signe Skov

Heller ikke Mathias er helt glad.

- Jeg synes, jeg er lidt skuffet, når man hører navnene på Tinderbox og Smukfest, siger Mathias.

- Jeg er fuldstændig enig. Der kunne godt have været nogle bedre navne, man havde lyst til at høre. Jeg kommer mest bare for opvarmningsdagene, lyder det fra vennen Jannick.

Vennerne Mathias og Jannick kommer reelt ikke for at høre musikken, men for hyggen. De savner store navne, men ikke indenfor rock, som mange ellers mere, er en mangelvare i nyere tid. Foto: Signe Skov

- Betaler du 3000 kroner for bare at bo i telt en uge på en pløjemark?

- Det er stadig fedt, selvom det ikke er særligt gode navne, siger Jannick.

- Hvem skulle så spille, hvis det stod ti ljer?

- Eminem, Justin Bieber, Kanye West, Kid LaRoi eller Drake ville være godt, fortæller Mathias.

- Ikke noget rock?

- Det er velkomment. Men jeg ville ikke tage ind og høre det.

- Betyder musikprogrammet i sidste ende ikke så meget?

- Jeg kommer ikke så meget for musikken. Det er prikken over i'et, men jeg er her for at få denne her uge, hvor man kommer lidt væk fra det hele og ter sig, som man har lyst til.