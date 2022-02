Utrolig: Han smadrer det hele

Gilli var den mest streamede artist på dansk Spotify i 2021, og 2022 tegner allerede til at blive endnu et gigantisk år for rapperen.

Hans nye album, 'Carnival', bankede sidste uge direkte ind som nummer et på den officielle albumchart, hvor det fastholder placeringen i denne uge.

Alle udgivelsens 11 sange indtog ganske usædvanligt singlelistens top 30 i sidste uge, og otte af dem er utroligt nok stadig i top 25.

Gillis første album i eget navn, 'Kiko' fra 2019, er tilmed fortsat på top 40, hvor det nu har tilbragt 125 uger - otte af dem var på førstepladsen.

Men ikke nok med det. Som en tredjedel af bandet B.O.C er Gilli desuden på 6. pladsen med trioens storhittende debutalbum, 'Mere end musik', der udkom sidste sommer.

Nedtur for Niarn

En anden og mere garvet dansk rapper, Niarn, kan slet ikke matche Gilli.

Niarns comebackalbum, 'Stadig årgang 79', dumpede ind på 22. pladsen i sidste uge, men det er allerede ude af top 40.

Niels 'Niarn' Roos er aktuel med sit første album siden 'Kommer aldrig igen' fra 2014. Foto: Anthon Unger

Der er ikke en eneste nyhed på listen, hvor The Minds of 99 gentager sidste uges andenplads med 'Infinity Action' , der toppede en enkelt uge, inden Gilli ramte streamingtjenesterne.

Den tilsyneladende ustoppelige landeplage 'Stor mand' med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nummer et på singlecharten for 12. gang efter dobbelt så mange uger på listen.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Mø forventes at ramme top 40 næste uge med 'Motordrome', som er popsangerens første album siden 2018.