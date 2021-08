Utrolig teenager vælter verden

Billie Eilish gør det igen.

Det amerikanske popidol hittede massivt verden over med debutalbummet 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' fra 2019, og nu er hun atter på toppen af klodens charts.

Den blot 19-årige megastjernes andet album, 'Happier Than Ever', går direkte ind på førstepladsen i blandt andet Danmark, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Canada, Sverige og Australien.

Herhjemme er 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' sågar stadig på top 40, hvor det indtager 26. pladsen efter hele 122 uger på listen.

Billie Eilish er desuden nummer 23 med ep'en 'Happier Than Ever'.

Den populære sangerinde optrådte i Danmark to gange i 2019, hvor hovedstadens Store Vega og den fynske festival Tinderbox præsenterede fænomenet.

Billie Eilish er tilbage i Europa næste sommer, hvor hendes turnéplan åbner mulighed for en koncert på Roskilde Festival.

Sheeran holder fast

Udover 'Happier Than Ever' er der ingen nyheder på den danske albumlistes top ti.

De seneste seks uger har B.O.C, der består af rapperne Gilli, Kesi og Benny Jamz, indtaget førstepladsen med debutalbummet 'Mere end musik', som dumper ned på andenpladsen.

Trioen giver i morgen torsdag en sjælden koncert på den nystartede festival ØreSound i København.

B.O.C - den københavnske supergruppe fra venstre: Gilli, Benny Jamz og Kesi. Foto: Slick Media

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Ed Sheeran sidder på singlecharten, hvor englænderen for fjerde uge i træk er nummer et med 'Bad Habits', der er forløberen for hans femte studiealbum.

'Bad Habits' trues af The Kid Laroi og Justin Bieber, som er nummer to med verdenshittet 'Stay', der topper på Spotifys dagligt opdaterede chart.

The Weeknds nye single, 'Take My Breath', rammer utvivlsomt hitlisterne verden over i næste uge.