Utrolig trist: Lars Ulrich i sorg

Lars Ulrich mindes den danske metalbassist Timi Hansen, der døde i går.

På Instagram skriver Metallicas trommeslager, at han er 'utrolig trist' over kollegaens død.

Timi Hansen var medlem af de indflydelsesrige, danske metalbands Mercyful Fate og King Diamond. Han døde af kræft i en alder af 61.

Se også: Kendt dansk musiker er død

Lars Ulrichs mindeord er på engelsk, men til slut i sit opslag slår verdensstjernen primært over i dansk med ordene 'Timi Forhelvede man, tak for de fede minder og for de fedeste stunder!'.

Med åbne arme

Rytmeholderen forklarer, at Timi Hansen og resten af Mercyful Fate tog imod Metallica med 'åbne arme', da det californiske orkester var i København i 1984 for at lave klassikeren 'Ride the Lightning'.

Metallica indspillede et 11 minutter langt medley af Mercyful Fates sange på albummet 'Garage Inc.' fra 1998, og megabandet inviterede sågar forbillederne på scenen under en jubilæumskoncert i San Francisco i 2011.

Timi Hansen - til venstre - med King Diamond i 1980'erne, hvor bandet havde stor succes. Foto: Ritzau Scanpix

Lars Ulrich spillede trommer på Mercyful Fates 'Return of the Vampire' fra albummet 'In the Shadows', der udkom i 1993.

Mercyful Fate er gendannet og optræder på den københavnske metalfestival Copenhell næste sommer. Timi Hansens bas overtages af amerikaneren Joey Vera.