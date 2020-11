Utrolig triumf for død Bundesen

Shu-bi-dua var et af Danmarks mest folkekære bands.

Det blev befolkningen mindet om, da Michael Bundesen døde i sidste uge, og siden har danskerne hørt Shu-bi-dua i stor stil.

Hele tre af gruppens opsamlinger er tilbage på albumlisten, hvor navnlig '40 års Shu-bi-læum - De 40 største hits' klarer sig godt med en 6. plads.

Skændsel: Shu-bi-dua saboteret

Boksen '1-9' er nummer 27, mens '200' er på 37. pladsen. Sidstnævnte, der indeholder 200 af bandets mest elskede sange, lå nummer et i fire uger i 2003 og tilbragte mere end et halvt år i top 40.

Michael Bundesens død blev offentliggjort mandag 9. november, og da listen samler data fra fredag til torsdag, har sangerens død altså kun påvirket salg og streams i fire dage i forhold til listens opgørelse.

Trio på toppen

Folkeklubben stryger direkte ind på førstepladsen med 'Børn af den tabte tid'. Det er anden gang, trioen topper, efter deres tredje album, 'Slå flint!', ramte tinden i 2016.

Jesper Binzer fra D-A-D rocker tredjepladsen med sin anden soloskive, 'Save Your Soul'. Sangerens første album i eget navn, 'Dying Is Easy', peakede på 6. pladsen for tre år siden.

Lummert: Mere sex og mindre hits

Ariana Grandes 'Positions' falder fra nummer to til fire, men i USA tager verdensstjernen endnu en uge på førstepladsen.

Kylie Minogues 'Disco' danser ind som nummer et i både Storbritannien og hendes hjemland, Australien. Herhjemme opnår hun slet ikke en placering i top 40.

Næste uge brager AC/DC's comebackalbum, 'Power Up', formentlig ind på listerne verden over.