Utroligt: Clara er helt alene

Der er bestemt ikke ligestilling på albumlisten herhjemme for tiden.

15 mandlige danske navne optræder på top 40 i denne uge. Der er kun en enkelt dansk kvinde.

Se også: Jysk poptøs er kønsløs

Det er Clara, der langsomt har sneget sig op på 12. pladsen med 'Growing Up Sucks'. Albummet fik en skidt start i foråret, men med singlen 'Girl Like You' som lokomotiv har jyden trukket 'Growing Up Sucks' op på dets hidtil bedste placering.

Se også: Verdensstjerne saboteret på Fyn

Taylor Swift og Billie Eilish er de eneste kvindelige navne fra udlandet, der er på top 40.

Den ekstremt skæve kønsfordeling kommer efter en opsigtsvækkende opgørelse for 2019, som viste, at der ikke stod en dansk kvinde bag så meget som et enkelt af de 100 mest populære album herhjemme i fjor.

Slut for Kesi

Kesi har siddet på førstepladsen de seneste fem uger med 'BO4L', men københavneren må nu overlade tronen til Pop Smokes posthume debutalbum, 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon'.

En anden amerikanske rapper, 6ix9ine, har ugens højest placerede nyhed med 'TattleTales', som dog blot går ind på 30. pladsen.

Farverige 6ix9ine er retur på de globale albumlister, efter rapperen har overstået fængselsdom. Foto: ScumGang

Metallicas 'S&M2', der er udsendt i samarbejde med San Francisco Symphony, styrtdykker fra sidste uges tredjeplads og helt ud af top 40.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

I USA dropper Taylor Swifts 'Folklore' ned som nummer fem efter imponerende seks uger i front. Californiske Big Sean er ny på toppen med 'Detroit 2'.

En tynd uge for nye udgivelser bevirker, at The Rolling Stones tager førstepladsen i Storbritannien med en genudgivelse af 'Goats Head Soup', der også toppede listen i 1973.

Se også: Brians liv: Sex, død og fordærv

Næste uge forventes Marilyn Mansons 'We Are Chaos' at blande sig på albumlisterne verden over.