Utroligt flop af dansk megaband

Volbeat skrev historie i 2017, da de som det første danske band gav koncert i Parken.

Samtlige 48.000 billetter blev tilmed solgt på sølle seks dage.

Noget kunne dog tyde på, at fanskaren ikke havde en god oplevelse i København. Forsvindende få er i hvert fald interesseret i ’Lets’s Boogie! Live from Telia Parken’, der som titlen antyder er en koncertoptagelse fra sommeraftenen på nationalstadionet.

Udgivelsen blev lanceret op til julesalget i fjor og strøg direkte ind på albumlistens førsteplads, men allerede ugen efter dumpede den ned som nummer 30 og holdt kun to uger i Top 40.

For evigt på Top 40

Selvom liveplader generelt sælger dårligere end studiealbum, så klarer ’Lets’s Boogie! Live from Telia Parken’ sig markant ringere end Volbeats seneste succesalbum, 'Seal the Deal & Let's Boogie'.

Det udkom i juni 2016 og har tilbragt 124 uger i Top 40 - skiven indtager i øjeblikket 21. pladsen. Den indeholder hittet 'For evigt', der blev spillet flittigt under VM i håndbold for nyligt.

Volbeat arbejder for tiden på deres syvende studiealbum, som de forventes at udsende senere i år.

Den sjællandske rockkvartet giver endnu en dansk stadionkoncert på Ceres Park i Aarhus 29. juni. Der er stadig billetter.

Suverænt soundtrack

Lady Gaga og Bradley Coopers soundtrack til 'A Star Is Born' er for femte uge i træk nummer et på albumlisten, mens duoens hit, 'Shallow', tilbringer sin anden uge på toppen af singlecharten.

Backstreet Boys brager ind på førstepladsen i USA med albummet 'DNA', der må nøjes med en placering som nummer 31 i Danmark. Boybandets koncert i Royal Arena på Amager 8. juni er for længst udsolgt.

Ugens højest placerede nyhed herhjemme er rapperen XXXTentacions posthume 'Members Only, Vol. 4' på 25. pladsen.

