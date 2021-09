Utroligt: Sensation i dansk pop

Det kan man da kalde et comeback.

Balstyrkos første og eneste album, 'Jagten paa noget', der udkom i 2009, er tilbage i triumf på den officielle dansk chart, hvor det såmænd er nummer et.

Den opsigtsvækkende placering for det mere end 12 år gamle album skyldes, at pladen er blevet genudsendt på vinyl, og på en sløj uge uden store nye udgivelser er relanceringen altså nok til at gå helt til tops.

Oprindeligt peakede 'Jagten paa noget' som nummer otte og tilbragte 33 uger på top 40.

Balstyrko består af Ane Trolle, Blæs Bukki og Ormen. Trioen har været inaktiv i mange år, men giver udsolgte koncerter i København og Aarhus i næste uge.

Duo styrtdykker

Sidste uge lå Fyr og Flamme på førstepladsen med deres selvbetitlede debutalbum, der allerede styrtdykker helt ned til nummer 40.

Ugens højst placerede nyhed er 'Noeasy' med det sydkoreanske boyband Stray Kids, som tager tredjepladsen.

B.O.C - den københavnske supergruppe fra venstre: Gilli, Benny Jamz og Kesi. Foto: Slick Media

Hitmagerne B.O.C forsvarer andenpladsen med et af sommerens mest populære album, 'Mere end musik'.

Både i USA og Storbritannien er californiske Olivia Rodrigo tilbage som nummer et, efter hendes debutalbum, 'Sour', er udgivet på vinyl.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge rammer aktuelle album fra Kanye West og Halsey formentlig albumlisterne verden over.