Våbenkapløb på Roskilde

Glem alt om akustisk guitar, ghettoblastere og soundbokse, hvis du vil bestemme kammertonen på Roskilde Festivals vidtstrakte og lettere kaotiske campingarealer i år.

Et større våbenkapløb om lydbølgerne udspiller sig i år, hvor lydsystemerne er vokset til en størrelse, der næsten kan matche festivalens mindste officielle musikscener.

Et godt eksempel er Camp Kaos, der i år har opgraderet deres lydsystem for 15.000 kroner, så den samlede pris for den højtspillende herlighed overstiger 100.000 kroner.

Men så er der også bas for alle pengene og solceller på toppen, så man ikke løber tør for strøm midt under en natlig technofest.

En rullende natklub

Camp Kaos beskriver sig selv som en rullende natklub, og de seks gutter fra Slagelse i lejren, har opgraderet deres diskotek på hjul med både bedre lyd og lys inden årets festival.

Annonce:

- Den er blevet opgraderet fra sidste år. Vi har nok brugt 15.000 kroner, men nu virker den, siger Casper Hansen, der sammen med sine venner hjemmefra måtte lægge alle kræfter i for at få skubbet den larmende herlige med 14 siddepladser over den knastørre græsmark og hen til deres lejr.

De barmavede gutter måtte slide noget i det for at få deres kæmpe anlæg frem til lejren. Foto: Kenneth Meyer

- Vi vil gerne skabe en god stemning. Det betyder alt her på Roskilde, og det er sjovt at se folks udtryk, når de ser vores vogn. Den kan noget, siger han tilfreds.

Få teltpladser væk har en anden gruppe unge mænd tænkt sig at give Camp Kaos lyd-kamp til stregen.

Tager området med storm

De har medbragt en dj-pult, der er svejset i jern og skruet sammen af en seriøst bunke træ.

- Vi tager området med storm, lyder det selvsikkert fra Kasper Christensen og Marius Dresager, der hamrer musik ud fra deres lejr, som de deler med 20 andre.

Gymnasievennerne gør hvad de kan for at spille campingpladsen op. Foto: Kenneth Meyer

Det er blandede toner, de forskellige musikanlæg sender ud over pladsen. Fra techno til Toto og Kim Larsens ud-i-det-fri-hit, 'Familien skal i skoven'.

Det er først onsdag musikken officielt begynder på Roskilde Festival 2023.