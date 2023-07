Våd og lummer Smukfest i vente

Hvad får man egentlig for 3295 kr?

En lille uge med ømme stænger i lumre og fugtige vejrforhold under bøgetræerne i Skanderborgs Bøgeskov.

For det ser desværre ud til at være realiteten for de festivalgæster, der har gået i flere måneder og håbet på et dejligt og tørt sommervejr i den første uge af august, hvor Smukfest løber af stablen.

Mette Zhang, der er vagthavende metrolog ved DMI, har kigget i vejrspåkuglen, og som det ser ud lige nu, er fremtidsudsigterne relativt lunkne til en uges fest foran Skanderborgs Bøgescener.

- Det bliver en uge med regnskyl, men i hvor stor en grad er godt og gammeldags ustadigt, siger Mette Zhang til Ekstra Bladet.

- Men det bliver i hvert fald med varme temperaturer, så på grund af fugten ku' det godt gå hen og blive smattet i sådan en skov. Så det gælder om at væbne sig med et par regnstøvler.

- En skovbund tørrer jo ikke så hurtigt, da træerne går ind over og holder godt på fugten.

Våde og usikre udsigter

Optakten til musikdagene er alt andet end tørre. Faktisk skal presseningerne ude på festivalens campingområder allerede tages ud af plasticemballagen, allerede når første øl er knappet op.

- Søndag lurer på, at det godt kan blive i den våde ende. Der er dog ikke tale skybrud, men stadig med risiko for kraftig regn, fortæller Mette Zhang til Ekstra Bladet.

- Mandag bliver våd, og tirsdag ligner også noget med byger, siger Mette Zhang.

Herfra bliver udsigterne lidt mere usikre, da der stadig er tale om prognoser, men Mette Zhang var ikke i tvivl, da hun skulle sætte ord på hver dag i Skanderborg-ugen. Lummert, med regn og byger.

- Onsdag ser ikke helt tør ud - men i den tørre ende i forhold til de andre dage.

- Torsdag kommer et lavtryk fra sydvest - der faktisk har en lille chance for at misse Skanderborg, men det kommer an på hvilken retning lavtrykket lige farer ind over landet på.

- Fredag og søndag bliver med byger i varierende mængde, men lørdag kunne faktisk gå hen og blive en pæn dag.

Dårligt musikprogram

Ifølge Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, kan ikke engang årets musikprogram, få de sjaskvåde festivalgæster til at glemme det potentielt jammerlige vejr.

Men derfor er det stadig muligt at køre røven bar under regntøjet i smukkeste Walther-stil (Smukfests maskot, red.).

Hvis Mette Zhang skulle pakke tasken til Smukfest, ville det stadig være med sommertøjet på pakkelisten. Så længe du lige har et regnbeskyttende lag ved hånden, så kan du stadig godt have dine korte shorts, tanktops og fodboldtrøje på underneden.

- Selvom en paraply er oplagt, så er det dårligt på en festival. Man skulle jo nødig prikke øjnene ud på nogen. Så jeg ville pakke regnfrakken, regnbukser og måske nogle gummistøvler

- Men med sagt vil jeg også pakke sommertøjet, for det bliver varmt nok.