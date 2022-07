Vælter internettet: Her er Roskildes ægte superstjerne

Casper Drømme har på under et halvt år skaffet sig vanvittige næsten 350.000 følgere på tværs af sociale medier ved bl.a. at teste fastfood i sin bil og sige catchfrasen 'Lad os se, hvad det kan'

Han hedder i virkeligheden Casper Christiansen og var indtil for et halvt år siden en helt almindelig 34-årig gut med et helt almindeligt arbejde.

Så besluttede han sig for at jagte drømmen om at blive influencer ved at anmelde mad, drikke, desserter og andre ting, folk anbefaler ham, eller som han selv får lyst til at smage - fortrinsvis i fastfood-kategorien.

Det foregik - og foregår - på TikTok og Instagram. For pludselig gik det stærkt.

På et halvt år er Casper Drømme, som han hedder på sine profiler, således gået viralt, og han har nu tæt på 350.000 følgere på tværs af sine social media-platforme.

Størst er han på de unges foretrukne medie TikTok, hvor han har 280.000 ellevilde følgere, og på Instagram har han netop rundet 100.000 af slagsen.

De følger alle hans korte, ærlige og effektive madanmeldelser, hvor han altid bruger catch-frasen 'Lad os se, hvad det kan', inden han sætter tænderne i f.eks. en burger, en kebab eller en bowle salat.

Stjernestatus

Hans sjove no-nonsens tilgang til at anmelde på en måde og i et sprog, der er i øjenhøjde med målgruppen, har sikret ham celebrity-status blandt landets ungdom, der ivrigt følger med i mad-anbefalingerne og endda har lavet adskillige såkaldte memes med Casper i centrum.

- Det er vanvittigt, som det er stukket af. Som mine venner siger: Tobias Rahim fyldte altså Arena for fuld skrue - der var pakket. Og han har bare 10.000 flere følgere end mig, selv om jeg sidder ude i min bil og smager på mad, hvor det bare er mig og min telefon. Det er jo vanvittigt, siger Casper Drømme, som kommer med mange flere betragtninger oppe i videoen i toppen af denne artikel.

Stoppet af fans

Man skal bare gå en tur med ham rundt på Roskilde Festivals små gader og stræder for at mærke, hvor stort et navn, han egentlig er blevet i lyntempo

Så det gjorde vi - og fik ikke lov til at gå langt uden at blive stoppet af fans og følgere, der elsker Casper Drømme, som var han en superstjerne.

Karrieren går nu så godt, at Casper har kvittet jobbet og er gået all-in på influencerlivet, som han snildt kan leve af.

Hvad han tjener er dog en forretningshemmelighed, men han vil gerne understrege, at han betaler for den mad, han tester.

Han skal ikke være i lommen på nogen, lyder det, selv om han dog nu af og til tager imod sponsorerede oplevelser, efter han er blevet influent på fuldtid.

Se videoen i toppen af artiklen og hør Casper Drømme fortælle om sin eventyrlige rejse, mens han tester en af festivalens 'kulinariske' oplevelser.

Og resultatet af anstrengelserne, da Ekstra Bladet var med på slæb?

Det kan du tjekke ud herunder.