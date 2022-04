Vanvid: Håbløst makværk på DR

Hvordan følger man op på et makværk? Med mere makværk. I hvert fald når man er DR2.

I efteråret formåede ’DR2s store danske rockhistorie’ at få dansk rock til at fremstå endnu mere betydningsløs, end den er i virkeligheden, og nu fortsætter vanviddet ufortrødent med ’DR2s store danske rockhistorie - sæson 2’.

Siden ’Det nye testamente’ viste sig at være en lidt poppet udgave af det gamle, så har toere jo altid været forbundet med en form for skuffelse, men anden sæson er faktisk ikke markant værre end forgængeren. Hvilket også ville være en bedrift.

De første seks kaotiske afsnit får nu følgeskab af yderligere fire, men kun tre af dem var klippet færdigt, da Ekstra Bladet skulle til tasterne, så denne anmeldelse er skrevet med forbehold for, at det sidste afsnit i hvert fald teoretisk set kan vise sig at være genialt.

Det er dog mere sandsynligt, at Jesper Binzer klipper sit hår, og man kan sagtens argumentere for, at det, DR2 betragter som færdigt, i øvrigt virker enormt ufærdigt.

Gennemskuet gamet

Den vildt usammenhængende sagas formildende omstændighed er fortsat, at det kaffeslubrende dampbarn fra D-A-D er en herlig vært, der trods sin tegneserieagtige fremtoning ikke kan skjule, at han for længst har gennemskuet gamet totalt.

På overfladisk manér fyrer han dybsindigheder af fra hoften som guitarriffs, og man forstår godt, han afbryder sine mere eller mindre studentikose interviewofre, for de er generelt aldeles uinteressante i forhold til F-A-R selv.

Modsætninger mødes og sød musik opstår ikke mellem sangerne Jesper Binzer og Lau Højen. Foto: DR

Brimheim, Søn og Efterklang i en sofa er simpelthen bare dårligt og ubetydeligt tv, mens en slukket fladskærm har mere udstråling end ham med kasketten fra Carpark North, der ikke ville kunne bidrage med fordybelse om han så lå på bunden af Marianergraven.

Peter Sommer og Peter Belli tilfører tyngde i en forbigående lightversion, inden Jesper Binzer halser ind i en ny opgang, og hvad laver Rugsted & Kreutzfeldt, Christian Hjelm og Zididada i en programserie om dansk rock?

Vi ved det ikke. DR2 aner ikke, hvad de laver.