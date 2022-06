Vanvidskørsel ved Roskilde Festival

Hundredvis af bilister drøner fortsat forbi Roskilde Festival i en alt for høj fart.

Allerede inden festivalen åbnede campingområdet for gæster, meddelte Midt- og Vestsjællands Politi, at man ville sætte hastigheden på motorvejen omkring Roskilde Festival ned til 80 kilometer i timen.

Det har mange tydeligvis endnu ikke fattet.

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi blev over 1000 bilister mandag taget i at køre for stærkt på Holbækmotorvejen ved Roskilde.

'Mandag formiddag imellem kl. 6-13 blev der foretaget ATK-måling med fotovognen på Holbækmotorvejen i østgående retning forbi Roskilde Festivalens område. I tidsrummet passerede 10.976 biler, hvoraf 448 bilister blev blitzet. 49 af de portrætterede bilister kørte så stærkt, at de foruden bøden også får et klip. En bilist havde så tung speederfod og kørte hele 145 km/t., og sagen lægges op til en betinget frakendelse af kørekortet, fremgår det af døgnrapporten.

Vanvidskørsel

Eftermiddagen på motorvejen var ikke bedre.

Fra klokken 13.59 til 19.29 blev 560 bilister blitzet ud af passerede 6962 biler, oplyser politiet.

109 af dem fik et klip i kortet på grund af den høje fart, mens syv kørte så hurtigt, at de kan forvente en betinget frakendelse af kørekortet. En enkelt kørte direkte vanvidskørsel.

'Dagens største fartsynder blev målt til at køre hele 168 km/t, da han blev blitzet af fotovognen. Da overskridelsen var på mere end 100 procent falder sagen ind under reglerne om vanvidskørsel. Det kommer til at koste bilisten kørekortet ubetinget, og giver politiet mulighed for at beslaglægge bilen' skriver politiet i døgnrapporten.