Vanvittig fadæse for Simon Kvamm

Man skulle tro, det var løgn. Det er det ikke.

Simon Kvamm har domineret albumlisten igen og igen med både De Eneste To, Drengene fra Angora, som solist og ikke mindst med Nephew, men hans nye band, Hugorm, flopper totalt.

Trioens debutalbum, 'Kom vi flygter', burde have ramt top 40 i dag, men udgivelsen er ikke blevet streamet og købt nok til at opnå en placering på listen.

Simon Kvamm flygter fra fortiden

Til sammenligning er Nephews seneste fem album alle gået helt til tops.

Det er altså ikke kun Hugorm, der flygter. Det gør Simon Kvamms fans åbenbart også.

Veteranen topper

Bruce Springsteen går som ventet direkte ind på førstepladsen med 'Letter to You', der også er nummer et i blandt andet Storbritannien, Australien og Italien.

Veteranen må dog nøjes med andenpladsen hjemme i USA, hvor han taber til countrystjernen Luke Combs, som med stor succes har genudsendt sidste års 'What You See Is What You Get'.

Ingen vej tilbage: Springsteen falleret

Udover 'Letter to You' er der to nyheder på den danske top ti. Den nordsjællandske rapper Carmon tager tredjepladsen med 'CSKI', mens nordjyske Jonah Blacksmith er nummer fire med folkpop i form af 'Brothers'.

Simon Kvamms makker i De Eneste To, Peter Sommer, tager 9. og 10. pladsen med gamle 'Destruktive vokaler' og 'På den anden side', efter de er genudgivet på vinyl.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge forventes nye udgivelser fra Ariana Grande og Sam Smith at blande sig i toppen af albumlisterne verden over.