Vanvittig kørsel: Politiet blitzer over 300 ved Roskilde Festival

To personer kørte så hurtigt, at de får frakendt kørekortet. Over 300 personer får bøder

Sidste år klappede fælden for mere end 5000 fartsyndere under Roskilde Festival.

Og der har ligeledes været knald på bødeudskrivelserne i Roskilde i løbet af mandag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi til Ekstra Bladet, der har fået opgørelsen over fartmålingsindsatsen, som blev gennemført i løbet af mandagen.

For under Roskilde Festival nedsættes hastigheden på Holbækmotorvejen forbi festivalpladsen fra 110 km/t til 80 km/t for at øge trafiksikkerheden.

Men det er altså ikke alle, der gider indordne sig under de hastighedsbegrænsninger.

Således er 303 personer blevet blitzet af politiet og kan nu se frem til en bøde.

Hastigheden er sat ned fra 110 til 80 på Holbækmortorvejen ved Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Kørte 153 kilometer i timen

Mandag i tidsrummet mellem kl. 13.04 og 14.34 målte politiets ATK-bil hastigheden på Holbækmotorvejen i vestgående retning ved afkørsel 12, ligesom den senere mandag målte i østgående retning mellem kl. 15.06 og 19.06.

43 af bilisterne kørte mere end 30 procent for hurtigt, hvilket betyder, at de udover bøden også får et klip i kørekortet, mens to personer kørte hhv. 135 og 153 kilometer i timen, hvilket er mere end 60 procent for stærkt. De kan derfor ud over en klækkelig bøde forvente en betinget frakendelse af kørekortet.

Politiet forklarer, at der under tidligere festivaler har været eksempler på, at unge mennesker krydser motorvejen, og der har også været episoder, hvor bilister har sat passagerer og baggage af i nødsporet ud for festivalpladsen.

Hver dag festivalen igennem foretages der fartkontrol på strækningen, for at sikre at bilisterne overholder fartgrænsen.