Varmerekord: Smed tøjet på Tinderbox

Barerne på den fynske festival Tinderbox kom fredag på lidt af en opgave med at holde de op mod 48.000 festivalgængere hydrerede.

Vejrguderne var nemlig med dem, der elsker sol og varme, og ifølge DMI slog temperaturerne ligefrem rekord med op mod 28 grader.

Det fik allerede tidligt fredag festivalens arrangører til at komme med en opfordring til de mange festglade gæster.

'Sikke en dag, sikke en start, sikke et smukt velkommen tilbage. Men vi er heldigvis kun lige begyndt. Fredag lægger op til at blive både varmere, vildere og voldsomt lækkert. Husk solcremen og at drikke rigeligt med vand!', skrev Tinderbox fredag formiddag på Facebook.

Årets varmeste dag kunne da heller ikke kun mærkes på væskeindtaget på pladsen. Også antallet af beklædningsgenstande på de enkelte gæster var påvirket af hedebølgen.

Ved den mere afsidesliggende scene Magicbox var flere festivalgængere således hoppet i badetøjet, og det lille soppebassin ved siden af scenen, der ifølge skiltningen ellers kun er beregnet til mindre børn, blev flittigt benyttet.

Vand i vodkaen

To af dem, der havde taget poolen i brug, var veninderne Agnes og Nicoleta, der tog sig en velfortjent pause fra tjansen som frivillige på festivalen.

- Det er virkelig dejligt. Vi har husket solcremen, og vi passer på os selv. Der er en virkelig sommerlig stemning her ved vandet, og der er lidt vind også, så det er skønt, lød det fra Agnes, der også slog fast, at de husker at balancere fadøllene:

- Vi drikker også vand. Vi er meget ansvarlige.

Anderledes stod det til med festivalgæsten Morten Tange, der var taget på Tinderbox med vennerne Chamana, Louise, Simon og Frederik.

Og de var bestemt ikke kommet for at drikke vand.

- Der er vand i vodkaen jo, lød det med et grin fra vennerne, inden de festede videre.

