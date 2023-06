Varsel om uvejr: Publikum gennet væk

Helvedet er slukket.

I hvert fald for en stund. For på grund af varsel om uvejr er publikum på bakken ved Copenhells to scener, Hades og Helvíti netop blevet evakueret.

'Et kraftigt regnvejr nærmer sig København. På grund af risiko for lynnedslag bliver vi for at være på den sikre side nødt til at afspærre den grønne bakke foran både Helvíti- og Hades-scenerne indtil videre', skriver Copenhell på Facebook.

De fortsætter:

'Vi beder jer alle om at samarbejde med festivalens sikkerhedspersonale og følge deres anvisninger. Vi melder ud, når vi er klar til at åbne området igen. Tak!'.

Copenhell beder publikum om at samarbejde. Foto: Per Lange

Dramatisk

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er bakken en lille halv time efter varslet fuldstændig ryddet.

- Det er ret dramatisk, fortæller han om situationen.

Kun vagter er tilbage på bakken ved hovedscenen. Foto: Ekstra Bladet

Copenhell, som afholdes på Refshaleøen i København, løber frem til lørdag nat.

I alt er 38.000 mennesker om dagen samlet på festivalen, hvor hovednavnet fredag aften er Slipknot, som spiller på Helvíti 21.30.

Ekstra Bladet følger sagen.