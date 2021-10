Verdensnavn gæster Roskilde Festival

Når festivalgængere i 2022 endelig kan indtage Dyrskuepladsen i Roskilde til Roskilde Festivals 50-års jubilæum, bliver det til tonerne af blandt andre det britiske popfænomen Dua Lipa.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse, hvor de samtidig løfter sløret for 22 andre acts.

'Det er lige præcis en højaktuel superstjerne som Dua Lipa, der kan skabe den totalt euforiske og mindeværdige Roskilde-oplevelse, som vi har savnet i alt for lang tid. Så vi glæder os til at se pladsen foran Orange Scene blive fyldt med dans, fællesskab og livsglæde igen', lyder det fra festivalens programchef, Anders Wahrén, i pressemeddelelsen.

Ud over Dua Lipa er navne som Haim, Tyler, The Creator og Jada på plakaten.

De skal optræde på Roskilde Festival 2022 Dua Lipa (UK) Tyler, The Creator (US) HAIM (US) St. Vincent (US) AG Club (US) Alogte Oho & His Sounds of Joy (GH) Arlo Parks (UK) Black Pumas (US) Converge: Blood Moon (US) Danish String Quartet & Dreamers’ Circus (DK) Erika De Casier (DK) Fontaines D.C. (IE) grandson (CA) IDLES (UK) Jada (DK) Joyce (DK) Kelly Lee Owens (UK) Land of Kush (CA/EG) Lingua Ignota (US) Moses Sumney (US) Poppy (US) Nyege Nyege (UG) Seni Reak Juarta Putra (ID) Vis mere Vis mindre

Særligt initiativ

Men ikke nok med, at der er lagt op til et vaskeægte popbrag på Orange Scene.

Roskilde Festival kan også annoncere, at de med jubilæumsfestivalen har tænkt sig at gøre noget ekstra for det unge publikum. Festivalen frigiver således 30. november 5000 ekstra billetter til unge under 25 år.

Med denne særlige billet ønsker Roskilde Festival ifølge pressemeddelelsen at tage hensyn til de ungdomsårgange, der under coronanedlukningen i 2020 og 2021 mistede muligheden for at tage på festival første gang.

Det unge publikum festede løs, da Dua Lipa optrådte på Roskilde Festival i 2018. Foto: Per Lange

'Vi er vildt taknemmelige over, at næsten alle billetkøbere har holdt fast i deres billetter gennem to hårde aflysninger. Men to årgange af festivaldebutanter er samtidig blevet snydt for muligheden for komme af sted på festival med vennerne. Med ‘Under 25’-billetterne vil vi give plads til, at Roskilde Festival forbliver et mødested og frirum for unge og understøtte unges fællesskaber i den svære tid efter coronakrisen', udtaler administrerende direktør, Signe Lopdrup i pressemeddelelsen.

Foruden ungdomsbilletterne kan Roskilde festival 14. oktober sætte de 5000 partoutbilletter til salg, der blev refunderet efter aflysningen i 2020.