Verdensnavn kommer i Royal Arena

Den norske poptrio A-ha, som storhittede med 'Take On Me', giver albumkoncert på Amager næste år

'Take On Me', 'The Sun Always Shines on T.V.' og 'Train of Thought'.

De tre hits er på sætlisten, når A-ha spiller hele debutalbummet 'Hunting High and Low' i Royal Arena i København lørdag 21. november 2020.

Det norske popband er på verdensturné med pladen, der udkom i 1985 og som blev en global succes på baggrund af ikke mindst klassikeren 'Take On Me'.

A-ha består stadig af Morten Harket, Magne Furuholmen og Pål Waaktaar Gamst. De tre dannede trioen i Oslo i 1982.

Billetter på fredag

Veteranernes nyeste album, 'Cast in Steel', blev udsendt i 2015.

A-has seneste optræden i Danmark fandt sted på Plænen i hovedstadens Tivoli sidste år.

Det generelle billetsalg til koncerten i Royal Arena starter på fredag 8. november klokken 11 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Billetter koster mellem 360 og 560 kroner plus gebyr.