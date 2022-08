Verdensnavn kommer til Parken

Om mindre end et år kan du skråle med for fulde udblæsninger på hits som 'My Universe' og 'Paradise', når Coldplay for første gang siden 2016 giver koncert i Danmark.

Det sker ved to koncerter i Parken henholdsvis 5. og 6. juli i 2023, oplyser Live Nation i en pressemeddelelse.

Koncerterne er en del af Coldplays verdensturné i forbindelse med albummet 'Music of the Spheres', der udkom i efteråret 2021, og foruden Danmark bringer turneen dem næste år til Spanien, Portugal, Storbritannien, Italien, Schweiz, Sverige og Holland.

Sidst Coldplay var i Danmark, kvitterede Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo med fem af seks stjerner for koncerten, som han kaldte en 'farvestrålende storsejr'.

Stopper snart

Da albummet udkom i oktober, fortalte forsanger Chris Martin, at de ikke ville blive ved med at udgive musik.

Annonce:

- Jeg tror, at vi er færdige med at lave album om et par stykker. Det er ikke en joke. Det er sandt, sagde han og fortalte samtidig, at han regner med, at det med album nummer 12 er slut.

Dermed kan man altså - ud over 'Music of the Spheres' - kun forvente yderligere tre fra bandet, der verden over har solgt mere end 100 millioner album.

Til gengæld kunne han berolige sine fans med, at Coldplay ikke har planer om at stoppe med at spille live.

Hvis man vil sikre sig en billet til en af de to koncerter i Parken, skal man sidde klar 25. august klokken 10, hvor de sættes til salg på livenation.dk og ticketmaster.dk.

Så rige er de danske top-musikere