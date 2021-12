Verdensnavn spiller i Danmark

Det amerikanske orkester The Mavericks står øverst på plakaten til næste sommers Tønder Festival

Tønder Festival er klar med hovednavnet til 2022.

Uforlignelige The Mavericks vender tilbage til Sønderjylland, hvor det alsidige band fra Miami gav en mindeværdig koncert i 2018.

Det rutinerede ensemble, der blander blandt andet rock'n'roll, country og latinske toner i en inciterende cocktail, underholder i Tønder fredag 26. august.

Gruppen opnåede stor popularitet midt i 1990'erne med pladerne 'What a Crying Shame' og 'Music for All Occasions'. Deres seneste album, 'En Español', udkom i fjor.

Sanger i cirklen

Amerikanerens frontmand, Raul Malo, deltager desuden i Tønders event for sangskrivere Gentlemen’s Circle, der finder sted lørdag 27. august.

Få dage efter festivalshowet kan The Mavericks i øvrigt opleves på spillestedet Amager Bio i København, som de indtager mandag 29. august.

Tønder får desuden besøg af norske Madrugada. På programmet var i forvejen Keb’ Mo’, Cedric Burnside, Cara Dillon og mange andre.

Den traditionsrige begivenhed afvikles som altid sted fra torsdag til søndag i sidste uge af augsut.

Tønder Festival, der begyndte i 1974, blev aflyst på grund af pandemien i både 2020 og 2021. Billetsalget til 2022 er begyndt.