Verdensnavn til Danmark: Post Malone indtager Royal Arena til april

Om under to måneder kan fans synge med på Post Malones hits, når han besøger hovedstaden

Hitrapperen Post Malone, der står bag sange som 'Sunflower', 'Better Now' og 'Rockstar' har netop annonceret datoerne for den europæiske del af sin turne 'Twele Carat Tour'. Og kigger man på listen over byer, han lægger vejen forbi, finder man København.

Således kan fans af sangeren glæde sig til, at se Post Malone springe rundt på scenen i Royal Arena den 26. april.

Det generelle billetsalg til touren starter fredag 3. marts kl. 12:00 på livenation.dk.

Prisen starter på 450 kroner for de billigste billetter og strækker sig op til 695 kroner for de dyreste.

Man må dog håbe, det går bedre, end det gjorde under turnéen i efteråret, hvor Post Malone havde et vanvittigt styrt på en scene, hvor han faldt ned i et hul i gulvet og derefter vred sig i smerte.

Det skete under rapperens optræden i i Enterprise Center i St. Louis i Missouri.

Annonce:

Styrtet skete under nummeret 'Circles', og han havde ikke ligget på scenegulvet i mange splitsekunder, før hans stab kom løbende for at hjælpe.

Du kan se de dramatiske scener i videoen nedenunder - artiklen fortsætter under opslaget ...

Post Malone gæstede Smukfest i 2018, hvor Ekstra Bladets anmelder kvitterede med fire stjerner og roste sangeren for hans 'sjaskcharmerende onemanshow'.

Færre stjerner blev det til, da Post Malone gæstede Roskilde Festival sidste sommer. Her blev det til to stjerner fra Ekstra Bladets anmelder, der kaldte rapperens show for 'latterligt'.