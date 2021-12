Verdensnavn til Royal Arena

The Cure vender tilbage til Danmark i 2022.

Det populære popband optræder i Royal Arena på Amager fredag 14. oktober som en del af en omfattende europaturné.

Englænderne spillede senest på dansk grund i 2019, hvor veteranerne indtog Roskilde Festival, som de har besøgt adskillige gange gennem årene.

The Cure har ikke givet koncert i København siden 2016. Dengang gik de på scenen i Forum, og det var pudsigt nok også 14. oktober.

Nyt album på vej

Gruppen er efterhånden synonym med sanger og sangskriver Robert Smith, der var med til at danne The Cure i 1978 i West Sussex.

Siden har bandet solgt over 30 millioner album på verdensplan og blev indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame for to år siden.

The Cure har ikke udsendt et studiealbum siden '4:13 Dream', der udkom i 2008, men Robert Smith har længe proklameret, at der er en opfølger på vej.

Det officielle billetsalg til koncerten i Royal Arena starter på torsdag 9. december klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Ståpladser koster 650 kroner, mens der er siddepladser til mellem 450 og 750 kroner. Alle priser er plus gebyr.