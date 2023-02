Verdensnavne til Royal Arena

Er man til hiphop bliver det ikke meget større.

Genreikonerne Wu-Tang Clan og Nas giver dobbeltkoncert i Royal Arena i København lørdag 3. juni.

De to legendariske rapnavne fra New York rammer Amager som en del af deres N.Y. State of Mind Tour.

Wu-Tang Clan var senest på dansk grund i 2019, hvor det uregerlige kollektiv optrådte i både Royal Arena og på Roskilde Festival.

Nas besøgte Store Vega i København sidste år.

Det generelle billetsalg starter fredag 3. marts klokken 9.00 på ticketmaster.dk og livenation.dk. I dagene op til er der diverse presales.

Ordinære ståpladser koster 600 kroner plus gebyr. Der er siddepladser fra 330 til 600 kroner plus gebyr.