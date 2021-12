Verdensstjerne bliver vært på dansk program

Det bliver en stjernespækket affære på Radio Soft, når vi rammer juleaften.

Bag mikrofonen vil man nemlig kunne finde 90'er popikonet Gary Barlow fra popgruppen 'Take That'.

Det skriver Radio Soft i en pressemeddelelse.

'Det bliver en særlig oplevelse, at så stor en artist som Gary Barlow sender juleradio hos os. Vi er mange, der var fans af Take That og af Gary, så at høre ham som vært på et juleprogram er noget vi ikke skal misse. Mon ikke Gary også sætter sig til klaveret der står i studiet og spiller en julesang live', lyder det fra programchef på Radio Soft, Lars Johansson.

Gary Barlow har netop udsendt et julealbum 'The Dream Of Christmas'. Programchefen lover, at der også vil blive spillet nogle af de sange.

Programmet sendes fra klokken 13.00 til 14.00 på Radio Soft.