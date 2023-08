Verdensstjerne efter shitstorm: Nu går han rundt i København

Sangeren Ne-Yo spiller sin eneste koncert i Europa i 2023 i et Pride-pyntet København lørdag aften. Det sker kort efter, at han kom i stormvejr på grund af sine holdninger til antallet af køn

Det kan synes ironisk, at verdensstjernen Ne-Yo er ankommet til til et regnbue-pyntet København her på tærsklen til Pride-ugen.

Han har således lige været i gennem en shitstorm baseret på en kontroversiel udtalelse med udgangspunkt i antallet af køn og transkønnede.

Ikke desto mindre giver Ne-Yo lørdag aften koncert på Aiasound Festival på Amager.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han et kæmpe entourage på over 30 personer med sig, og holdet har angiveligt opholdt sig i København i nogle dage.

Her har Ne-Yo så haft mulighed for at se, hvordan vi i Danmark er gode til at hylde diversitet og folks frie ret til at identificere sig, som de vil.

Det er således kun ganske få dage siden, at Ne-Yo endte i lidt af en shitstorm, hvilket mundede ud i regulær en farce.

'Sådan jeg rockede'

Først kom han nemlig med nogle kontroversielle udtalelser, siden undskyldte han og til sidst trak han undskyldningen tilbage igen.

- Jeg kommer bare personligt fra en æra, hvor en mand var en mand, og en kvinde var en kvinde. Der var to køn, og det var bare sådan, jeg rockede, lød det blandt andet fra verdensstjernen i et interview med VladTV, og fortsatte:

- Du kan identificere dig som en guldfisk, hvis du har lyst, jeg er ligeglad. Det er ikke min sag. Det bliver min sag, når du prøver at få mig til at lege med.

Det er på denne scene, Main Stage, at Ne-Yo giver koncert sent lørdag på Amager. Foto: Per Lange

Desuden kom han ind på forældrerollen i forhold til børn og unge, der er i tvivl om, hvordan de skal identificere sig.

- Jeg føler, at forældre næsten har glemt, hvad en forælders rolle er. Hvornår blev det en god idé at lade en femårig, lade en seksårig eller lade en 12-årig tage en livsændrende beslutning for sig selv?, lød det fra R&B-sangeren.

Det fik de sociale medier til at gå amok, og kort efter undskyldte Ne-Yo så også i et opslag på det sociale medie X.

Angiveligt.

Undskylder ikke

Det viste sig nemlig, ifølge sangeren, at det slet ikke var ham, der havde skrevet undskyldningen, hvorfor han gik ud i en video og trak undskyldningen tilbage.

Her fastholdt han sine synspunkter omkring forældrerollen og transkønnede.

- Jeg undskylder ikke for min holdning på dette område. Jeg har ret til at føle, som jeg føler. Helt ligesom du har ret til at føle, som du føler, sagde sangeren, men understregede samtidig, at han absolut ingen problemer har med LGBT-miljøet.

Det er længe siden, Ne-Yo har haft et stort hit, men dem har der dog været rigeligt i en lang karriere, og han bliver betegnet som både et scoop og et hovednavn på Aiasound, hvor han vil spille numre som 'Miss Independent', 'So Sick', 'Because of You' og 'Closer'.

Ne-Yo spiller på Aiasound lørdag aften klokken 22.30.